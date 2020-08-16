المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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بعد تسجيل نحو ألف إصابة يومية بفيروس كورونا منذ بضعة أيام، أغلقت السلطات المغربية الأحد عدة أحياء في مراكش، التي تعتبر العاصمة السياحية للبلاد. وكانت السلطات قد اتخذت مؤخرا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس. وسجل المغرب منذ مطلع مارس/آذار 41017 إصابة بكوفيد-19، و632 حالة وفاة.

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بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا وعقب تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين، أعلنت السلطات المغربية الأحد إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد. وأفاد بيان رسمي بتعزيز عمليات الرقابة الصحيّة في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كليا أو جزئيا لاحتواء انتشار الفيروس.

حملات توعية

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وفق المصدر نفسه الذي أعلن تشديد الرقابة على مداخل المدينة وأحيائها.

واتخذت مؤخرا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررا من الوباء. ومن إجمالي 35 مليون نسمة، سجل المغرب منذ مطلع آذار/مارس 41017 إصابة بكوفيد-19، بينها 632 وفاة.

ويشهد البلد منذ بضعة أيام ارتفاعا في الاصابات وقد احصى أكثر من ألف إصابة يوميا (1776 السبت). وحذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من المنحى التصاعدي للإصابات. وبدأ المغرب رفع الحجر في حزيران/يونيو عقب ثلاثة أشهر من الإغلاق الصارم.

ولا تزال حدود البلد مغلقة حتى إشعار آخر، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة الحيوي.

فرانس24/ أ ف ب

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