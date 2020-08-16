بعد أن وصفه "بالخائن" ترامب "سينظر" في إمكانية العفو عن إدوارد سنودن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في مؤتمر صحفي، في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، إنه "سيلقي نظرة جدية" على ملف إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية الملاحق قضائياً بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس واللاجئ حالياً في روسيا، ويرى إن كان في الإمكان العفو عنه. وكان ترامب قد وصف سنودن "بالخائن" إبان حملته الرئاسية عام 2016.

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ردا على سؤال عن إمكانية إصداره عفواً عن إدوارد سنودن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، خلال مؤتمر صحفي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، أنّه "سيلقي نظرة" على إمكانية العفو عن سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية الملاحق قضائياً في بلاده بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسّس واللاجئ حالياً في روسيا.

وخلال المؤتمر الصحفي قال ترامب إنّ "الكثير من الناس يظنّون أنّه يجب أن يعامَل بطريقة مختلفة وآخرين يظنّون أنّه فعل أموراً سيئة للغاية". وأضاف "سألقي نظرة على الأمر بكل جدية".

حوار سنودن

وفي 2013 كشف سنودن وجود برنامج تجسّس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت وقد فرّ من الولايات المتّحدة وهو يعيش مذاك في المنفى.

وسنودن مطلوب في الولايات المتحدة بتهم تجسّس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً. وخلال الحملة الانتخابية في 2016 وصف ترامب سنودن "بالخائن" ووعد بـ"التعامل معه بقسوة" إذا ما انتخب رئيساً.

ويقيم سنودن في منفاه في روسيا منذ ثلاث سنوات بعد أن كشف أكبر قدر من التسريبات في تاريخ الولايات المتحدة ما تسبب بعاصفة من الغضب نتجت من المراقبة الجماعية لاتصالات المواطنين. وصرح لصحيفة غارديان البريطانية في مقابلة عبر الفيديو من موسكو "لولا هذه التسريبات، ولولا هذا الكشف، لكان وضعنا أسوأ".

فرانس 24 / أ ف ب

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