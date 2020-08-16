توقيع أول اتفاق تجاري بين الإمارات وإسرائيل لتطوير أبحاث خاصة بفيروس كورونا

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وقعت شركة "أبيكس الوطنية للاستثمار" الإماراتية على اتفاق تجاري مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض كوفيد-19. ويعد الاتفاق أولى ثمار اتفاق قيد الإعداد للتطبيع الكامل بين البلدين كشف عنه الرئيس الأمريكي الخميس. وأصدر البلدان بيانا مشتركا للإعلان عن أن دولة الإمارات وإسرائيل ستوسعان وتعجلان فورا التعاون فيما يتعلق بالعلاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا.

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بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق تطبيع كامل بين الإمارات وإسرائيل، ذكرت "وكالة أنباء الإمارات" السبت أن شركة "أبيكس الوطنية للاستثمار" الإماراتية وقعت على "اتفاق تجاري إستراتيجي" مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض كوفيد-19 بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار.

ونقلت الوكالة عن خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة أبيكس قوله إن الاتفاق "يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا".

وجرى توقيع الاتفاق في مؤتمر صحفي في أبوظبي ويأتي بعد إعلان إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن الاتفاق على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال البلدان الخميس في بيان مشترك إن دولة الإمارات وإسرائيل ستوسعان وتعجلان فورا التعاون فيما يتعلق بالعلاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا.

وساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوسط في الاتفاق الذي وافقت بموجبه إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان المشترك إن وفودا من إسرائيل ودولة الإمارات ستلتقي خلال الأسابيع المقبلة للتوقيع على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والسياحة ورحلات الطيران المباشرة والأمن والاتصالات ومسائل أخرى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) "تم إجراء اختبارات السلامة البيولوجية التابعة لمجموعة تيرا في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك مستشفى الإمارات الميداني في أبوظبي وسيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عامة".

وقالت الإمارات في يونيو/حزيران إن شركتين خاصتين من دولة الإمارات وشركتين إسرائيليتين ستعمل معا في مشروعات طبية من بينها مشروعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

فرانس24/رويترز

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