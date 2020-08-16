جائزة اسبانيا الكبرى: الفوز الرابع لهاميلتون هذا الموسم

برين لينون POOL/ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

احرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد الاحد.

وتقدم هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيديس)ليوسع صدارته في ترتيب بطولة العالم.

والفوز هو الرابع هذا الموسم في 6 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الاول في سباق اليوم كما انه الفوز ال88 في مسيرته فبات على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي للاسطورة الالماني ميكايل شوماخر.

ويسعى البريطاني الى معادلة شوماخر من خلال احراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم.

وقال هاميلتون بعد السباق "شعوري كان جيدا خلال السباق. بذل الفريق جهودا كبيرة. فوجئت بعض الشيء بعد ان عانينا من الاطارات في السباق الماضي لكن يبدو اننا تعاملنا بشكل افضل هذه المرة".

ونجح هاميلتون في تحقيق رقم قياسي جديد بصعوده الى المنصة للمرة ال156 في مسيرته في 256 سباقا بعد ان كان يتقاسم هذا الرقم مع شوماخر ايضا.

وسبق لهاميلتون ان تخطى رقمين لشوماخر ايضا: الانطلاق من المركز الاول (92 مقابل 68)، ومن الخط الاول (146 مقابل 116).

© 2020 AFP