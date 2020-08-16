جائزة اسبانيا الكبرى: الفوز الرابع لهاميلتون هذا الموسم يبعده 37 نقطة في الصدارة

برين لينون POOL/ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

احرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد الاحد.

وتقدم هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيديس) ليوسع صدارته في ترتيب بطولة العالم الى 37 نقطة امام فيرشتابن.

ويملك هاميلتون 132 نقطة مقابل 95 لفيرشتابن و89 لبوتاس.

في المقابل حل المكسيكي سيرخيو بيريز (ريسينغ بونيت) الذي غاب عن السباقين الاخيرين بعد اصابته بفيروس كورونا، رابعا.

والفوز هو الرابع هذا الموسم في 6 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الاول في سباق اليوم كما انه الفوز ال88 في مسيرته فبات على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي للاسطورة الالماني ميكايل شوماخر.

ويسعى البريطاني الى معادلة شوماخر من خلال احراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم.

وحقق هاميلتون انطلاقة جيدة ليحافظ على مركزه الاول في حين نجح فيرشتابن في تخطي بوتاس الذي تراجع الى المركز الرابع عند المنعطف الاول.

وقال هاميلتون بعد السباق "شعوري كان جيدا خلال السباق. بذل الفريق جهودا كبيرة. فوجئت بعض الشيء بعد ان عانينا من الاطارات في السباق الماضي لكن يبدو اننا تعاملنا بشكل افضل هذه المرة".

واضاف "لقد درسنا جيدا افضل استراتيجية يمكن اعتمادها خلال السباق لا سيما من ناحية المحافظة على اطارات السيارة اكبر وقت ممكن".

واشاد به مدير مرسيديس النمسوي توتو وولف بقوله "في الوقت الحالي يغرد لويس خارج السرب".

وكان فريق مرسيدس مني بأول خسارة له هذا الموسم الاسبوع الماضي عندما وضع فيرشتابن حدا لسيطرته على السباقات الاربعة الاولى (3 لهاميلتون وواحد لبوتاس)، لكنه استعاد زمام المبادرة في السباق الاسباني.

اما فيرشتابن فقال "لم نكن نستطيع افضل من هذه النتيجة (الحلول ثانيا). لم اكن املك سرعة لويس وكان من المهم جدا بالنسبة الي تخطي بوتاس عند الانطلاق وهذا ما حصل".

وتابع "في القسم الثاني من السباق كنت سعيدا من اداء اطارات سيارتي ولم يتمكن بوتاس من اللحاق بي وبالتالي شعرت بالراحة".

واضاف "نحاول دائما تطوير اداء السيارة لكن مرسيدس تواصل العمل في هذا الاطار ايضا".

اما بوتاس الذي سجل اسرع لفة في السباق فاكتفى بالقول "خسرت مركزا لدى انطلاق السباق ومن الصعب التجاوز هنا".

ونجح هاميلتون في تحقيق رقم قياسي جديد بصعوده الى المنصة للمرة ال156 في مسيرته في 256 سباقا بعد ان كان يتقاسم هذا الرقم مع شوماخر ايضا.

وسبق لهاميلتون ان تخطى رقمين لشوماخر ايضا: الانطلاق من المركز الاول (92 مقابل 68)، ومن الخط الاول (146 مقابل 116).

وجريا على عادته هذا الموسم، لم يحقق فريق فيراري الآمال حيث خرج السائق شارل لوكلير من موناكو بعد منتصف السباق بقليل لعطل في محرك سيارته، في حين انهى سائق الاخر الالماني سيباستيان فيتل السباق في المركز السابع.

ويخلد السائقون الى راحة على مدى اسبوع قبل ان يعودوا للمنافسة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان في 30 الحالي وراء ابواب موصدة كما هي الحال بالنسبة جميع السباقات.

© 2020 AFP