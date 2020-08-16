جائزة النمسا الكبرى: دوفيتسيوزو يفوز في سباق التقلبات لفئة موتو جي بي

جو كالامار ا ف ب

الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو خلال تجاوزه خط النهاية لسباق جائزة النمسا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" على حلبة ريد بول في سبيرلبرغ في 16 آب/أغسطس 2020.

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سبيرلبرغ (النمسا) (أ ف ب)

أحرز الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو المركز الاول في سباق جائزة النمسا الكبرى الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" على حلبة ريد بول في سبيرلبرغ الاحد بعد ساعات قليلة من الكشف عن أنه سيترك فريقه دوكاتي نهاية الموسم.

وشهد السباق عدة انسحابات جراء اعطال ميكانيكية وحوادث التصادم ابرزها بين الفرنسي يوهان زاركو والايطالي فرانكو موربيديللي، ما ادى إلى تحطم دراجتيهما وانتشار الحطام على الحلبة، ما اسفر عن ايقاف السباق لحين تنظيف الحلبة.

وتم إجلاء موربيديللي، الذي بقي على الأرض، على نقالة، ولكن كاميرات التلفزيون أظهرته بعد ذلك وهو يمشي، بدعم من الطاقم الطبي.

وحقق دوفيتسيوزو وصيف البطل في الأعوام 2017 و2018 و2019 فوزه الخامس عشر في فئة "موتو جي بي".

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل:

1- الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) 28:20,853 دقيقة

2- الإسباني خوان مير (سوزوكي) بفارق 1,377 ثانية

3- الاسترالي جاك ميلير (دوكاتي) بفارق 1,549 ث

4- الجنوب افريقي براد بيندر (كاي تي ام) بفارق 5,526 ث

5- الايطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 5,837 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة الرابعة:

1- الفرنسي فابيو كارتارو 67 نقطة

2- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو 56

3- الإسباني مافريك فيناليس 48

4- الجنوب افريقي براد بيندر 41

5- الإيطالي فالنتينو روسي 38

-مارتن يفوز بسباق فئة "موتو 2"-

وتوّج الإسباني جورج مارتن بلقب فئة "موتو 2" ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم وقد شهد السباق حادثا أدى إلى إيقافه في اللفة الأولى قبل ان يستأنف لاحقا.

وهو الفوز الأول للاسباني بعد تفوقه على لوكا ماريني (الأخ غير الشقيق لأسطورة الدراجات النارية الإيطالية فالنتينو روسي) الذي تصدر ترتيب بطولة العالم.

وحصل الحادث بعد انطلاق السباق بوقت قصير بين الإيطالي إينيا باستيانيني الذي فقد السيطرة على دراجته خلال خروجه من أحد المنعطفات لتستقر في وسط الحلبة ويصطدم بها الماليزي حفيظ سياهرين الذي كان يقود دراجته بأقصى سرعة ما أسفر عن تحطمها وإصابته ما استدعى تدخل سيارات الاسعاف والفرق الطبية لمعالجته على أرض الحلبة.

وأكد المنظمون أن الدراج الماليزي كان في كامل وعيه، لكنه أصيب بكدمات في حوضه ووركه.

كم أدى تطاير حطام الدراجة إلى سقوط دراجتي الإسباني ادغار بونز والاندونيسي اندي فريد ازديهار.

واستؤنف السباق بعد تنظيف الحلبة ليؤدي إلى فوز مارتن (22 عاما) حامل لقب بطل العالم لفئة "موتو 3" عام 2018.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل:

1- الإسباني جورج مارتن (كاليكس) 19:24,723 دقيقة

2- الإيطالي لوكا ماريني (كاليكس) بفارق 2,195 ثانية

3- الألماني مارسيل شروتر (كاليكس) بفارق 4,782 ث

4- البريطاني سام لوس (كاليكس) بفارق 7,249 ث

5- الإسباني تشافي فيرج (كاليكس) بفارق 7,325 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة الخامسة:

1- الإيطالي لوكا ماريني 78 نقطة

2- الإيطالي إينيا باستيانيني 73

3- الإسباني جورج مارتن 59

4- البريطاني سام لوس 59

5- الياباني تيتسوتا ناغاشيما 55

-أريناس يحرز ثالث ألقابه في النمسا في "موتو 3"-

وأحرز الإسباني ألبرت أريناس (كاي تي ام) لقب فئة "موتو 3"، الجولة الخامسة من بطولة العالم.

وانضم إلى أريناس في منصة التتويج مواطنه جاومي ماسيا والبريطاني جون ماكفي بعد معاقبة الياباني آي اوغورا والايطالي سيليستينو فييتي والجنوب افريقي ادريان بيندر لتجاوزهم المضمار في المنعطف الاخير.

وعزز أريناس صدارته لترتيب البطولة متفوقا على ماكفي بفارق 28 نقطة، واوغورا 30 نقطة.

وهو الفوز السادس لأريناس (23 عاما) في مسيرته التي انطلقت عام 2015 علما أن أفضل ترتيب له في بطولة العالم كان احتلاله المركز الحادي عشر في العام الماضي.

ويقام السباق القادم على نفس الحلبة في 23 من الشهر الحالي.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل:

1- الإسباني البرت اريناس (كاي تي ام) 37:25,323

2- الإسباني جاومي ماسيا (هوندا) بفارق 0,049 ثانية

3- البريطاني جون ماكفي (هوندا) بفارق 0,447 ث

4- الياباني آي اوغورا (هوندا) بفارق 0,121 ث

5- الايطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) بفارق 0,292 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة الخامسة:

1- الإسباني البرت أريناس 95 نقطة

2- البريطاني جون ماكفي 67

3- الياباني آي اوغورا 65

4- الياباني تاتسوكي سوزوكي 50

5- الاسباني راوول فرنانديز 43

© 2020 AFP