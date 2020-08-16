دورة براغ: هاليب تحرز اللقب

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براغ (أ ف ب)

توّجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا بطلة لدورة براغ التشيكية في كرة المضرب، الدورة الثانية بعد باليرمو الايطالية التي تنظمها رابطة اللاعبات المحترفات اثر توقف بسبب فيروس كورونا المستجد في اذار/مارس الماضي بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-5 في المباراة النهائية الاحد.

واللقب هو الحادي والعشرون لهاليب في مسيرتها فباتت خامس لاعبة من المعاصرات الاكثر القابا بعد الشقيقتين الاميركيتين سيرينا وفينوس وليامس والبلجيكية كيم كلايسترز والتشيكية بتراف كفيتوفا.

ولم تحقق هاليب المصنفة اولى في هذه البطولة والتي توجت لويمبلدون عام 2019، بداية جيدة لانها تخلفت صفر-2 قبل ان تفوز بالاشواط الستة التالية وتحسم المجموعة الاولى.

وتقدمت الرومانية 4-2 لكنها سمحت للبلجيكية بالعودة في المباراة مقلصة النتيجة الى 4-5 قبل ان تحسم المباراة في مدى ساعة و33 دقيقة.

ولم تعلن هاليب حتى الان ما اذا كانت ستشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 31 الحالي واكتفت بالقول بعد تتويجها اليوم "سأستمتع بهذا الانتصار وسأفكر في الامر لاحقا".

© 2020 AFP