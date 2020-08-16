ريبورتاج: أعمال الترميم على قدم وساق لإنقاذ ما تبقى من منازل بيروت المدمرة جراء انفجار المرفأ

سكان بيروت ينظرون بترقب لما يخبئه لهم المستقبل بعد أن دمر انفجار المرفأ الهائل منازلهم. © فرانس24

صدمة أخرى يعيشها أهالي الأحياء المحاذية لمرفأ بيروت بعد عودتهم إلى منازلهم واكتشاف حجم الدمار الذي حل فيها. فآلاف البيوت تضررت من جراء الانفجار وحجم الضرر هائل في منازل تحمل قصصا إنسانية كثيرة. وبعيدا عن السياسة والتقسيمات الطائفية التي تنهك هذا البلد الصغير، بدأت جمعية خيرية أعمال ترميم المنازل وتأهيل السكان من أجل العودة إلى حياتهم الطبيعية. الهدف هو جمع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم ليتحدوا ويضعوا أيديهم معا ليعيدوا إلى بلادهم رونقها وجمالها بعد أن نفد صبرهم من محاولات الإصلاح التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة. ريبورتاج موفدا فرانس24 إلى بيروت، عبد الله ملكاوي وكريم يحياوي.