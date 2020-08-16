فرنسا: عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتجاوز 3000 لليوم الثاني على التوالي

خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا 3015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الحالات 3000 حالة يوميا لثاني يوم على التوالي، وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 218536 حالة، وفقا لما صرحت به وزارة الصحة الفرنسية الأحد.

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لليوم الثاني على التوالي تتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا الـ3000 حالة، حيث سجلت وزارة الصحة الفرنسية الأحد 3015 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع ذلك يقل عدد الحالات الجديدة المسجلة الأحد وفق بيانات الوزارة عن عدد الحالات المسجلة أمس السبت وهو 3310 حالات عندما وصلت البلاد إلى ذروة جديدة بعد رفع إجراءات العزل العام.

وتعتبر فرنسا سابع أكبر دولة على قائمة الوفيات في العالم، إذ سجلت 30406 حالات وفاة، بيد أن ترتيبها جاء التاسع عشر من حيث الإصابات.

فرانس24/ رويترز

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