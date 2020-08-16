قصف إسرائيلي على غزة ردّاً على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع

محمد عبد ا ف ب

فلسطينيون ملثمون يجهزون بالونات حارقة بالقرب من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين على طول الحدود مع إسرائيل في 12 آب/اغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنّه استهدف بقصف جويّ وبريّ مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان مساء السبت إنّ السياج الأمني الفاصل بين القطاع الفلسطيني والدولة العبرية شهد مساء السبت مواجهات تخلّلها إقدام مجموعة من حوالى عشرة أشخاص على "حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".

ومنذ الأسبوع الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضدّ مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل، بينها 19 حريقاً اندلعت يوم السبت لوحده.

وأضاف الجيش في بيانه أنّه "ردّاً على ذلك، استهدفت طائرات حربية مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "بنى تحت أرضية لحماس".

وفجر الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ثان أنّه شنّ سلسلة ثانية من الضربات على غزة ردّاً هذه المرّة على إطلاق صواريخ من القطاع.

وبالإضافة إلى قصفها القطاع، ردّت إسرائيل على إطلاق البالونات الحارقة منه بسلسلة من الإجراءات العقابية بينها تقليص مساحة صيد السمك المسموح بها في مياه غزة ومنع إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع.

© 2020 AFP