ماكرون يبلغ عباس أن استئناف المفاوضات مع إسرائيل يبقى "أولوية" بهدف "التوصل إلى حل عادل"

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الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر عبر الفيديو من فورت دي بريجانسون، فرنسا، 11 أغسطس/ آب 2020

بعد أربعة أيام من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، أجرى الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتأكيد على أن استئناف المفاوضات مع الدولة العبرية يبقى "أولوية" بهدف "التوصل إلى حل عادل".

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خلال اتصال هاتفي أجراه الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، توصل الرئيسان إلى أن استئناف المفاوضات مع إسرائيل تبقى "الأولوية" بهدف "التوصل إلى حل عادل"، وذلك بعد أربعة ايام من اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والإمارات.

Je me suis entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Je lui ai dit ma détermination à oeuvrer pour la paix au Proche-Orient. La reprise des négociations pour parvenir à une solution juste et respectueuse du droit international reste une priorité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

وكتب ماكرون على تويتر "تحدثت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. قلت له إنني عازم على العمل من أجل السلام في الشرق الاوسط".

وأضاف أن "استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل عادل يحترم القانون الدولي يبقى أولوية".

اتصلت برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعبرت له عن تصميمي على العمل للسلام في الشرق الأوسط. استئناف المفاوضات للوصول لحل عادل يحترم القانون الدولي يبقى الأولوية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

وقوبل الاتفاق بانتقادات من القادة السياسيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في وقت اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "تاريخي".

"ليس من حق الإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني"

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الأحد أن عباس أكد لماكرون أنه "ليس من حق الإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وفي حال أقدمت أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة فسنتخذ الموقف نفسه الذي اتخذناه تجاه الإمارات، فنحن لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر".

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الفرنسيhttps://t.co/tQD7xQtrBi pic.twitter.com/Sfa3P8x8uN — Wafa News Agency (@WAFA_PS) August 16, 2020

زيارة مرتقبة

وأضافت أن "الرئيس الفرنسي وجه دعوة للرئيس عباس لزيارة باريس، لاستكمال التشاور حول مجمل الاوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وقد أعرب (عباس) عن موافقته على هذه الدعوة، على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب".

بيان صادر عن القيادة الفلسطينية القيادة تعلن رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي... Publiée par ‎الرئيس محمود عباس - President Mahmoud Abbas‎ sur Jeudi 13 août 2020

والجمعة، رحب ماكرون بما اعتبره "قرارا شجاعا من الإمارات العربية المتحدة"، آملا "أن يساهم في إرساء سلام عادل ودائم بين اإاسرائيليين والفلسطينيين".

وفي السياق نفسه، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بقرار الدولة العبرية "تعليق ضم أراض فلسطينية"، ما يتيح في رأيه "استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي".

فرانس24/ أ ف ب

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