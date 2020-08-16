مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات منذ نهاية تموز/يوليو في السودان (الدفاع المدني)

Akuot Chol ا ف ب/ارشيف

مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات منذ نهاية تموز/يوليو 2020 في السودان

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الخرطوم (أ ف ب)

اعلن الدفاع المدني السوداني الأحد أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصا منذ نهاية تموز/يوليو.

وأوضح المصدر في بيان أن 14 ألفا و018 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

و أشار آخر تقرير نشره المكتب الاربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالامطار. وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

© 2020 AFP