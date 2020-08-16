مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط تركيا تقول إنها لن تتراجع أمام العقوبات والتهديدات

© المكتب الإعلامي للرئاسة التركية/أ ف ب

صورة وزعها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان متحدثا للصحفيين في المطار بإسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر في 26 كانون الثاني/يناير 2020.

في خطابه المتلفز قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن تركيا لن تثنيها "العقوبات والتهديدات" عن ممارسة حقها في التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط حيث احتياطات الغاز واعدة. ويشهد شرق المتوسط توترا منذ أن أرسلت أنقرة الاثنين الماضي سفينة استكشاف ترافقها سفينتان عسكريتان للتنيقب عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان. فيما عززت فرنسا حضورها العسكري في المنطقة دعما لليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

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صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت في خطاب نقله التلفزيون الوطني أن بلاده "ستدافع عن حقوقها باستعمال جميع الوسائل" في مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط في منطقة متنازع عليها مع جارتها اللدودة اليونان وأن تركيا لن تثنيها "العقوبات والتهديدات".

وأضاف أردوغان "في هذا الملف، بلدنا على حقّ تماما". وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط، حيث احتياطات غاز كبيرة.

التوتر التركي اليوناني 93000

ونشرت أنقرة الاثنين سفينة استكشاف للغاز، ترافقها سفينتان عسكريتان، في منطقة تطالب بها اليونان، ما أثار غضب أثينا. واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة لإظهار تضامنهم مع اليونان، ودعوا إلى خفض التصعيد.

وفيما دعت الحكومة اليونانية إلى اتخاذ تدابير ملموسة ضد أنقرة، اتفق الوزراء على مواصلة مناقشة الوضع في شرق المتوسط خلال اجتماع نهاية آب/أغسطس. أما فرنسا التي تشهد علاقتها مع تركيا توترا في الأشهر الأخيرة، فقد عززت الخميس حضورها العسكري شرق المتوسط لدعم أثينا.

توتر في المتوسط 98000

من جهة أخرى، أكد إردوغان انفتاح بلده على الحوار، لكنه هاجم أيضا اليونان السبت، متهما أثينا بإساءة معاملة الأقليات المسلمة والناطقين بالتركية على أراضيها.

وقال إن على السلطات اليونانية أن "تضع على الفور حدا للتدابير التي تبدو كإرهاب دولة. هناك هجمات على مساجدنا ومدارسنا"، بدون أن يقدم مزيد من التوضيحات.

فرانس24/ أ ف ب

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