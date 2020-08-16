وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مركز نيويورك المشيخي ويل كورنيل الطبي في 14 آب/أغسطس 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ شقيقه الأصغر روبرت توفي السبت عن 72 عاماً بعد إدخاله أحد مستشفيات نيويورك للعلاج من مرض لم يفصح عنه.

وقال ترامب في بيان إنّه "بقلب مثقل أعلن أنّ شقيقي الرائع روبرت توفي بسلام هذه الليلة"، مضيفاً "لم يكن شقيقي فقط، لقد كان صديقي المفضّل. سنشتاق إليه كثيراً لكنّنا سنلتقي ثانية. ستظلّ ذكراه حيّة في قلبي إلى الأبد".

وأضاف "أحبك روبرت. فلترقد بسلام".

وكان الرئيس قصد الجمعة نيويورك لعيادة شقيقه الأصغر في مستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن.

وبعد مكوثه في المستشفى حوالى 45 دقيقة، خرج ترامب ليقول للصحافيين إنّ شقيقه الأصغر "يعيش وقتاً عصيباً".

وكانت تقارير إعلامية أفادت أنّ روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه.

وعاد ترامب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي المجاورة.

وتولّى روبرت ترامب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وكان مدافعاً شرساً عن شقيقه الرئيس.

© 2020 AFP