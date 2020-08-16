يوروبا ليغ: اشبيلية يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد ويبلغ النهائي

مارتن ميسنر POOL/ا ف ب

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كولونيا (ألمانيا) (أ ف ب)

قلب اشبيلية تخلفه امام مانشستر يونايتد الى فوز 2-1 ليبلغ المباراة النهائية من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه على مانشستر يونايتد الانكليزي 2-1 الاحد في كولونيا الالمانية في الدور نصف النهائي.

وسجل سوسو (26) والهولندي لوك دي يونغ (78) هدفي اشبيلية، والبرتغالي برونو فرنانديش (9 من ركلة جزاء) هدف يونايتد.

ويلتقي اشبيلية في النهائي في 21 الحالي مع الفائز من مباراة انترميلان الايطالي وشاختار دانييتسك الاوكراني الاثنين.

ويعتبر اشبيلية اختصاصيا في هذه المسابقة بعد ان توج بلقبها خمس مرات (رقم قياسي) بينها 3 مرات تواليا من 2014 الى 2016. وقد رفع رصيده الى 20 مباراة بلا خسارة في مختلف المسابقات.

ويدين اشبيلية بالفوز الى حارس مرماه المغربي ياسين بونو الذي تألق في الذود عن مرمى فريقه وتصدى لمحاولات عدة كانت كفيلة بحسم النتيجة لصالح مانشستر يونايتد لا سيما في مطلع الشوط الثاني.

اما مانشستر يونايتد، فسقط في الدور نصف النهائي في ثلاث مسابقات هذا الموسم: امام مانشستر سيتي في كأس الرابطة، وامام تشلسي في كأس انكلترا واليوم امام اشبيلية.

واجرى مدرب مانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير تبديلين بإشراك الحارس الاسباني دافيد دي خيا على حساب الارجنتيني سيرخيو رميرو في خطوة مفاجئة كون الاخير دأب على المشاركة اساسيا في مسابقات الكؤوس، في حين عاد المدافع السويدي فيكتور ليندلوف اساسيا على حساب العاجي اريك بايي.

في المقابل، لعب مدرب اشبيلية خولين لوبيتيغي بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت على ولفرهامبتون 1-صفر الاسبوع الماضي.

وقال لوبيتيغي بعد الفوز "كانت مباراة صعبة وقد عانينا كثيرا في الشوط الثاني امام فريق قوي مثل مانشستر يونايتد لكن حارس مرمانا ابقانا في المباراة. لقد قام بعمل كبير".

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة وبعد لعبة مشتركة بين الفرنسي انطوني مارسيال وماركوس راشفورد تعرض الاخير للاعاقة داخل المنطقة من قبل دييغو كارلوس ليحتسب الحكم ركلة جزاء ليونايتد انبرى لها الاختصاصي البرتغالي برونو فرنانديش بنجاح في سقف الشباك (8).

وكان فرنانديش سجل هدف الفوز في مرمى كوبنهاغن الدنماركي في الوقت الاضافي من ركلة جزاء ايضا الاسبوع الماضي. وهي الركلة ال15 التي ينجح في تسجيلها فرنانديش هذا الموسم في صفوف سبورتينغ لشبونة قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

وللمفارقة كان دييغو كارلوس تسبب بركلة جزاء ايضا ضد ولفرهامبتون الانكليزي الاسبوع الماضي في هذه المسابقة لكن المهاجم المكسيكي راوول خيمينيز اضاعها.

يذكر ايضا الى ان مانشستر يونايتد حصل على 22 ركلة جزاء هذا الموسم في مختلف المسابقات وهي اعلى نسبة من الركلات في البطولات الخمس الكبرى منذ احتساب 24 ركلة جزاء لبرشلونة موسم 2015-2016.

ورد اشبيلية الفائز باللقب خمس مرات (رقم قياسي) من خلال تسديدة للارجنتيني لوكاس اوكامبوس تصدى لها ببراعة دي خيا (16) قبل ان ينجح في في ادراك التعادل بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة داخل المنطقة الى سوسو غير المراقب فتابعها قوية بيسراه داخل الشباك (26).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة ليونايتد من 35 مترا انبرى لها راشفورد وابطل مفعولها حارش اشبيلية المغربي ياسين بونو ببراعة (38). وتدخل الحارس المغربي مرة جديدة للتصدي لكرة سددها فرنانديش على الطاير من حدود منطقة الجزاء (45).

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني كالاول ومرر فرنانديش كرة امامي متقنة باتجاه مايسون غرينوود الذي سدد كرة فتدخل بونو مجددا منقذا فريقه من هدف اكيد (47).

-بونو الرائع-

وابقى بونو فريقه في المباراة بتصديه ببراعة لثلاث محاولات لمارسيال وحده في مدى 3 دقائق (49 و51 و52).

وهدأ ايقاع اللعب مع افضلية لمانشستر لكن اشبيلية نجح في التقدم بواسطة البديل الهولندي لوك دي يونغ الذي سدد كرة راسية من مسافة قريبة داخل الشباك (78).

وحاول مانشستر ادراك التعادل في ما تبقى من الوقت لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وكان مانشستر توج بلقب هذه المسابقة عام 2017 بفوزه على اياكس امشتردام بهدفين نظيفين في ستوكهولم.

وهو الموسم الثالث تواليا الذي يخرج فيها مانشستر يونايتد خالي الوفاض للمرة الاولى منذ الفترة من 1987 و1989.

واعتبر قائد مانشستر يونايتد بان فريقه كان الافضل بقوله "من لاصعب تقبل هذه الهزيمة. الفريق الافضل خسر. خيبة امل كبيرة للشباب، سيطرنا بشكل كبير على مجريات اللعب وخلقنا فرصا عديدة لكن لم نحسن استغلالها فدفعنا الثمن".

واضاف "لقد تطور مستوانا هذا الموسم بشكل كبير، لدينا المواهب ويجب ان نتعلم من هذه الخسارة".

© 2020 AFP