إسرائيل تدعو ولي عهد أبوظبي لزيارة القدس وتستعد لتسيير رحلات طيران نحو الإمارات

وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين دعوة رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لزيارة القدس في ضوء الإعلان قبل أيام عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تل أبيب تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة نحو الإمارات عبر أجواء السعودية.

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قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين إنه وجه دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لزيارة القدس إثر الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشر ريفلين تغريدة في حسابه عبر تويتر قال فيها "كلي أمل بأن الاتفاق القريب، سيساهم في تعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة تُرسخ روح التفاهم بيننا جميعا، ومن شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار لسكان الشرق الأوسط". مضيفا أنه وجه إليه دعوة رسمية.

بعثت برسالة لولي العهد @MohamedBinZayed ودعوته لزيارة أورشليم القدس. كلي أمل بأن الاتفاق القريب، سيساهم في تعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة تُرسخ روح التفاهم بيننا جميعا، ومن شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار لسكان الشرق الأوسط pic.twitter.com/RueVaJNz7v — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 17, 2020

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أن تل أبيب تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة نحو الإمارات عبر الأجواء السعودية في إطار اتفاق التطبيع. واطلع نتنياهو في مطار بن غوريون على خطط توسيع نشاط الطيران، الذي قلصه تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لفتح مسار جوي مع الدولة الخليجية.

وقال نتنياهو للصحفيين "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية" مقدرا زمن الرحلة "بنحو ثلاث ساعات مثل الرحلة إلى روما".

كما صرح نتنياهو "نتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة" مع الإمارات.

ولا تعترف السعودية بالدولة العبرية كما أن مجالها الجوي مغلق أمام الطائرات الإسرائيلية. لكن في خطوة اعتبرت في إسرائيل إشارة على تحسن العلاقات مع الرياض، تم السماح لطيران الهند في 2018 ببدء رحلات تحلق فوق المملكة في طريقها من نيودلهي إلى تل أبيب.

قلت في مطار بن غوريون الدولي:



نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى #دبي و #أبوظبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 17, 2020

ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي الإمارات خلال أسابيع للعمل على تطبيع العلاقات، لكن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 قد تعطل فتح مسارات للطيران التجاري بسرعة.

وشغلت الإمارات الأحد خطوط الهاتف مع إسرائيل التي دُشنت باتصال بين وزيري خارجية البلدين.

والخميس، أعلنت إسرائيل والإمارات عزمهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق ترعاه الولايات المتحدة، ويمكن لتطبيقه أن يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى مواجهة إيران.

وقد باتت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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