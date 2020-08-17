الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف أنشطة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط "فورا"

حث الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على التوقف بشكل فوري عن أنشطة التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، بعد إعلانها توسيع هذه العمليات. والأحد، اعتبر وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أن ما أعلنته أنقرة "يؤجج التوتر وانعدام الأمن" في المنطقة.

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دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد تركيا إلى التوقف "فورا" عن أنشطة التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، بعد إعلانها توسيع هذه العمليات.

واعتبر بوريل في بيان نشره مكتبه أن "ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن". وقال المسؤول الأوروبي إنه وفي ظل التوتر في شرق المتوسط، "يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات" كما لن يساهم في خفض حدة التوتر الذي "هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة، كما أكد مجددا وزراء الخارجية الجمعة" خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين.

ودعا بوريل "السلطات التركية إلى وقف أنشطتها فورا واطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي".

Statement by the High Representative/Vice-President @JosepBorrellF on renewed drilling activities by Turkey in the Eastern Mediterranean.https://t.co/MRc5XTFHU7 — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 16, 2020

والأحد، أعلنت أنقرة أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

وفي مذكرة نشرت الليلة الماضية، ذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس/آب إلى 15 سبتمبر/أيلول جنوب غرب الجزيرة.

وخلال اجتماع الجمعة دعا وزراء الخارجية الأوروبيون تركيا إلى "خفض حدة التوتر فورا وإعادة تحريك الحوار".

وكلف بوريل في يوليو/تموز التحضير "لتدابير مناسبة لمواجهة التحديات التي تطرحها تركيا". وتعهد بأن يعرض على الوزراء عدة خيارات خلال اجتماعهم في برلين نهاية أغسطس/آب. لكن ولفرض العقوبات يجب التوصل إلى إجماع.

فرانس24/ أ ف ب

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