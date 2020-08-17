الهند: عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يتجاوز خمسين ألفا

عمال مهاجرون يرتدون كمامات للوقاية من فيروس كورونا بمدينة أحمد آباد الهندية ينتظرون المواصلات لبلوغ محطة قطار بعد فتح جزئي للبلاد بهدف العودة إلى مدنهم، 14 مايو/أيار 2020.

أصبحت الهند رابع دولة في العالم تتخطى فيها حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خمسين ألفا، إذ أشارت بيانات وزارة الصحة الاثنين إلى أن العدد بلغ 50921 وفاة بسبب الوباء. ويتوقع خبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ثاني أكثر دول العالم سكانا قد يكون أعلى بكثير نتيجة لعدم قيام السلطات بعدد كبير من الفحوص ولأن الوفيات لا تسجل بشكل مناسب عادة في إطار المنظومة الصحية الهندية التي لا تحظى بما يكفي من التمويل.

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قالت وزارة الصحة الهندية إن حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت 50 ألفا الاثنين مع تسجيل 900 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي بريطانيا باعتبار أنها الدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2,6 مليون إصابة.

وبات عدد الوفيات في الهند جراء الفيروس حاليا 50921 حالة، في زيادة بـ941 حالة عن اليوم السابق، وفق موقع وزارة الصحة.

وأصبحت الهند، الثانية في العالم من حيث عدد السكان والتي تضم بعض أكبر المدن والعشوائيات في العالم، الدولة الثالثة لجهة الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

لكن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير نظرا لعدم قيام السلطات بعدد كبير من الفحوص ولأن الوفيات لا تسجّل بشكل مناسب عادة في إطار المنظومة الصحية الهندية التي لا تحظى بما يكفي من التمويل.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوفيات، أفادت وزارة الصحة في تغريدة الأحد بأن معدل الوفيات في البلاد يعد "بين الأكثر انخفاضا في العالم" إذ يقل عن اثنين في المئة.

وأفاد بيان الوزارة "ساهم تطبيق الفحوص بشكل نشط وعمليات التعقّب الشاملة والعلاج الفاعل عبر سلسلة إجراءات في المستوى المرتفع الحالي للحالات التي تعافت".

ويشير خبراء إلى حاجة الهند لتكثيف الفحوص بشكل إضافي لاحتواء الفيروس في وقت يتفشى في الأرياف والمناطق التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها هشة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي السبت إن الاختبارات على ثلاثة لقاحات محتملة تجري في الهند وإن حكومته تستعد لإنتاج كميات كبيرة من الجرعات في حال اعتبرت أي منها صالحة.

وقال مودي السبت "فور حصولنا على الضوء الأخضر من علمائنا، سنبدأ إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات. قمنا بجميع التحضيرات".

وتابع "وضعنا مخططا لزيادة إنتاج اللقاحات وجعلها متاحة لكل شخص في أقصر وقت ممكن".

فرانس24/ أ ف ب

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