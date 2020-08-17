برشلونة يقيل مدربه سيتيين وكومان الابرز لخلافته

رافايل مارشانت تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

خيبة أمل مدرب برشلونة كيكي سيتيين عقب الخسارة المذلة امام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في لشبونة في 14 آب/أغسطس 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أكد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين إقالة مدربه كيكي سيتيين من منصبه عقب الخروج المخيب من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط ترشيحات لمدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان لخلافته.

وأعلن النادي الكاتالوني الذي يتوقع حدوث "تغييرات عميقة" في بيان "عقب اجتماعها الإثنين، أعلنت اللجنة الإدارية لنادي اف سي برشلونة أن كيكي سيتيين لم يعد مدربا لفريقها الأول".

- "إعادة هيكلة واسعة" -

وأضاف "يتعلق الأمر بأول قرار يتم اتخاذه بخصوص إعادة الهيكلة الواسعة للفريق الأول لبرشلونة والتي ستتم باتفاق مع الإدارة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الكشف عن اسمه في الأيام القليلة المقبلة".

وكان رئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو أعلن مساء الأحد أن سيتيين لم يعد مدربا للفريق بحسب ما نقلت عنه إذاعة "كوبي" الكاتالونية.

وعيِّن سيتيين (61 عاما) على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة في 13 كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي المقال من منصبه، بيد أنه دفع ثمن فشله في قيادة الفريق إلى تحقيق أي لقب بخروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس المحلية وفقدانه لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، فضلا عن خروجه المذل من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة التي يلهث وراء لقبها منذ عام 2015 وذلك بالخسارة المدوية امام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 يوم الجمعة الماضي.

وكان متوقعا ألا يمر تلقي برشلونة ثمانية أهداف للمرة الأولى منذ الخسارة أمام إشبيلية صفر-8 عام 1946 في مسابقة الكأس الإسبانية، مرور الكرام عند إدارة النادي الكاتالوني التي كانت تبحث أصلا عن مدرب يحل بدلا من سيتيين لاسيما بعد التنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم ريال مدريد.

وقاد سيتيين برشلونة في 25 مباراة في مختلف المسابقات حقق خلالها الفوز 16 مرة مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم.

وأعلنت إقالة سيتيين من قبل الصحافة الإسبانية المتخصصة منذ يوم الجمعة الماضي بعد الهزيمة التاريخية أمام النادي البافاري.

وأدت الأشهر السبعة التي قضاها سيتيين على رأس الإدارة الفنية الكاتالونية إلى واحد من أسوأ المواسم للنادي كونه لم يفز بأي لقب (لأول مرة منذ عام 2007) وإلى واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ النادي الحديث.

وكان بارتوميو أكد مساء الجمعة بعد كارثة لشبونة أنه "سيتم الإعلان عن القرارات وشرحها في الأيام المقبلة، بعضها اتخذ بالفعل حتى قبل استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا".

- كومان المرشح الأبرز -

وفي نفس البيان الصحافي الذي أصدره برشلونة اليوم، أعلنت لجنة إدارة النادي المجتمعة منذ صباح الاثنين واستغرق اجتماعها نحو ست ساعات، أن انتخابات رئاسة النادي المقرر إجراؤها في ربيع 2021، ستقدم إلى منتصف آذار/مارس من العام ذاته.

وأوضح "قررت اللجنة الإدارية التي تتولى مسؤوليتها المتعلقة بالوضع الرياضي الذي يمر منه النادي، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. ستجرى في يوم المباراة الأولى المقررة بعد 15 آذار/مارس 2021 والدعوة الشكلية ستقام في نهاية كانون الثاني/يناير 2021".

وكانت جماهير النادي الغاضبة تأمل في إجراء الانتخابات الرئاسية على الفور، لكن هذا الاحتمال تم استبعاده، ما يعني أن الرئيس بارتوميو سيستمر في منصبه.

وتابع البيان "بعد تحليل جميع الخيارات، اعتبر المجلس أن (15 آذار/مارس) هو الموعد الأكثر ملاءمة لإجراء هذه الانتخابات".

وأبرز "يتفهم المجلس أن الدعوة الفورية لإجراء انتخابات غير مجدية بالنظر إلى أن الدوري سيبدأ في نهاية الأسبوع المؤرخ في 12 أيلول/سبتمبر وبسبب الإطار الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة كوفيد-19".

وسيظل خليفة سيتيين تحت ضغط لتقديم فعالية سريعة في ظل إمكانية تعيين مجلس الإدارة الجديد العام المقبل لمدربه الخاص، حيث ربط لاعب وسطه الدولي السابق والمدرب الحالي لنادي السد القطري تشافي هرنانديز نفسه بمرشح الرئاسة المنافس فيكتور فونت.

ومن لائحة تضم أيضا الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الذي تم استبعاده بسبب تعليقاته السابقة بخصوص استحالة تدريبه النادي الكاتالوني بسبب صلاته بمنافسه وغريمه في المدينة إسبانيول والذي سبق له الإشراف على إدارته الفنية، وضعت وسائل الإعلام الإسبانية مدافع النادي الكاتالوني السابق رونالدو كومان كأبرز المرشحين لخلافة سيتيين في قيادة الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995 وشغل فيه منصب مساعد المدرب بين 1998 و2000.

ويشرف ابن الـ57 عاما على المنتخب الهولندي منذ 2018 بعقد لأربعة أعوام ونصف عام، لكنه كشف سابقا بأن عقده مع اتحاد بلاده يتضمن بندا يسمح له بالرحيل الى برشلونة بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أرجئت لعام حتى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

- إقناع ميسي بالبقاء -

وكان كومان ووكيله يتفاوضان على عقد لمدة عامين مساء الإثنين، وفقًا لتقارير في إسبانيا، حيث تعتمد السنة الثانية على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وفي تصريح أدلى به في حزيران/يونيو، قال كومان الذي توج مع النادي الكاتالوني بلقب الدوري أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، لراديو كاتالونيا "الجميع يعلم بأن حلمي هو تدريب برشلونة".

ويتمتع كومان بمكانة البطل في برشلونة بعد أن لعب معه كلاعب تحت قيادة مواطنه الراحل يوهان كرويف وسجل هدف الفوز في نهائي كأس أبطال أوروبا (دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 1992 وهو اللقب الأول للنادي الكاتالوني في المسابقة القارية العريقة.

لكن مسيرته التدريبية متذبذبة، وسيستلم إدارة فنية لنادٍ يعاني من أزمة، وستكون أولى مهامه إقناع القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في صفوف الفريق.

وقبل وقت قصير من بدء اجتماع مجلس الإدارة الاثنين، أصرت مصادر في برشلونة على أن النادي لم يسمع أي شيء من ميسي حول رغبته في الرحيل.

لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما والمرتبط مع النادي بعقد حتى 2021، أصبح محبطا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، وزعم تقرير للشبكة الإعلامية البرازيلية "ايسبورتي انتراتيفو" أنه اتخذ قراره لإيجاد ناد جديد هذا الصيف.

حقق كومان نجاحًا في تدريب أياكس وايندهوفن، حيث فاز بالدوري مرتين مع الأول ومرة مع الثاني. كما استمتع بفترات جيدة مع فيينورد وساوثمبتون الإنكليزي، لكن وظيفته التدريبية الوحيدة في إسبانيا كانت في فالنسيا واستمرت خمسة أشهر فقط.

آخر مهمة تدريبية لكومان في صفوف الأندية كانت مع إيفرتون حيث تسببت سلسلة من التعاقدات السيئة في محو الموسم الأول الجيد وتم إقالته بعد شهرين من الموسم الثاني.

© 2020 AFP