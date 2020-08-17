بطولة ايطاليا: اتمام عملية بيع نادي روما

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة لاحد المدرجات الفارغة مع شعار نادي روما بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية خلال مباراة روما وسمبدوريا في الدوري المحلي في 24 حزيران/يونيو 2020.

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روما (أ ف ب)

أعلن روما الايطالي لكرة القدم الاثنين اتمام صفقة بيع النادي الى رجل الاعمال الاميركي دان فريدكن التي قدرت بحوالي 600 مليون يورو.

وقال الرئيس الجديد لنادي العاصمة الايطالية الذي حل بدلا من الرئيس السابق مواطنه جيمس بالوتا في بيان رسمي "نحن سعداء بالانضمام الى عائلة اي أس روما".

وسيتواجد نجل الرئيس راين فريدكن في مجلس ادارة النادي بالاضافة الى بقاء غيدو فيينغا في منصب المدير العام.

وكان جيمس بالوتا استلم رئاسة النادي عام 2012 لكنه لم يتواجد كثيرا في اروقة النادي حيث كان مقره في بوسطن ما جعله لا يتمتع بشعبية كبيرة لدى انصار النادي.

اما المالك الجديد فأكد انه "سيكون متواجدا جدا في روما" من اجل متابعة الملفات التي تتعلق "بالفريق الذي يمثل جزءا حيويا من روح" العاصمة الايطالية.

وقدرت مجلة "فوربس" الاميركية ثورة فريدكن بـ3,6 مليار يورو.

وانهى روما الدوري الايطالي في المركز الخامس وسيكتفي بالمشاركة في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) كما فعل هذا الموسم قبل ان يخرج على يد اشبيلية الاسباني في ثمن النهائي.

© 2020 AFP