تدشين الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل باتصال بين وزيري خارجية البلدين

تم تدشين خطوط الاتصالات الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل الأحد عبر مكالمة أجراها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي. وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن مكالمة هاتفية رسمية بين مسؤولين من الدولتين. وأصبح بالإمكان الاتصال مباشرة بالخطوط الهاتفية الإسرائيلية من الإمارات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان توصل البلدين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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دشن وزيرا الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والإسرائيلي غابي أشكنازي خطوط الاتصالات الهاتفية بين الدولتين بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات، بمكالمة بينهما الأحد.

وكتبت مديرة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر "دشن سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي (...) وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وبحسب العتيبي فقد أكد المسؤولان "الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".

من جانبه، أكد أشكنازي عبر تويتر "تحدثت اليوم هاتفيا مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات وقررنا إطلاق التواصل المباشر بيننا تمهيدا للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، وإجراء لقاء قريبا".

وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن مكالمة هاتفية رسمية بين مسؤولين من الدولتين. وأصبح بالإمكان الاتصال مباشرة بالخطوط الهاتفية الإسرائيلية من الإمارات.

واتفاق تطبيع العلاقات الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وأكد ترامب أن الإمارات وإسرائيل ستوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع.

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة جاءت في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الاخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات.

فرانس24/ أ ف ب

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