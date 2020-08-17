تير شتيغن يخضع لعملية جراحية في الركبة الثلاثاء

اينا فاسبيندر ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن سيخضع الثلاثاء لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وقال النادي الكاتالوني في بيان ""مارك تير شتيغن سيخضع غدا لعملية جراحية في الوتر الرضفي للساق اليمنى من قبل الدكتور رامون كوغات. وسيقدم النادي مزيدا من المعلومات بعد العملية الجراحية".

وعانى تير شتيغن (28 عاما) طوال الموسم من هذه الإصابة في الركبة اليمنى.

وأنهى برشلونة موسم 2019-2020 في المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وبإقصاء مذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة تاريخية كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 يوم الجمعة الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

© 2020 AFP