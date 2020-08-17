جو بايدن يدعو المغنية كاردي بي لتشجيع الشباب على التصويت له

مانديل نغان, كريستوف ارشنبو ا ف ب/AFP/ارشيف

صورتان متلاصقتان لكاردي بي خلال عرض ازياء في باريس في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2019 ولجو بايدن في 13 آب/أغسطس 2020 في ولاية ديلاوير

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نيويورك (أ ف ب)

خص جو بايدن مغنية الراب كاردي بي بمقابلة دعاها خلالها لتشجيع معجبيها على التصويت لضمان عدم فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، في دليل على أن صوت الشباب مهم للديموقراطيين في الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال الحديث الذي جرى عبر تطبيق زوم ونشرته مجلة "إيل" الإثنين قبل افتتاح المؤتمر الديموقراطي الافتراضي الذي يشكل انطلاقة رسمية لحملته الانتخابية، سأل نائب الرئيس السابق (77 عاما) مغنية الراب النيويوركية (27 عاما) عما يريده الشباب.

واستغلت كاردي بي التي كانت تدعم الاشتراكي بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية، هذه الفرصة لتدعو إلى أن تكون "الجامعات مجانية" مع تأمين ضمان اجتماعي للجميع و"المساواة" للسود الأميركيين.

وتتماشى مواقفها تتماشى مع توحيد صفوف الديموقراطيين منذ انتهاء الانتخابات التمهيدية، ودعمها لبايدن واضح.

وقالت "ما اريده أولا هو طرد ترامب. كل ما يقوله يزرع الفتنة. نواجه جائحة وما اريده هو أجوبة. أود أن أعرف متى تنتهي لأستأنف علمي. لكنني أرفض شخصا يكذب علي ويقول أن لا حاجة لوضع الكمامة".

وأعربت عن قلقها لاسلوب ترامب في تأجيج المشاعر العنصرية.

وذكرت أن "ذلك قد يتسبب بحرب أهلية. لا اريد أن أشعر بالحقد حيال أفراد من أعراق مختلفة فقط لأنني أجد أن الأمور أسهل بالنسبة إليهم. لا أحد يرغب في شعور مماثل".

وعلق بايدن "هكذا يفوز من خلال تقسيمنا لكن جيلكم بدأ يغير ذلك" وشجعها على دعوة معجبيها - حوالى 73 مليون شخص يتابعون كاردي بي على انستغرام - للتصويت في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال "هذا الجيل هو الأكثر ذكاء وتعليما والأقل عنصرية والأكثر التزاما في تاريخ" الولايات المتحدة.

وقالت كاردي بي "هذا صحيح ولهذا السبب اريد أن يتوجه الجيل الجديد ومن يتابعوني إلى صناديق الاقتراع".

© 2020 AFP