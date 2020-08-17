دوري أبطال أوروبا: إشبيلية الإسباني يقصي مانشستر يونايتد ويبلغ المباراة النهائية

لاعبو إشبيلية الإسباني يحتفلون بالفوز على مانشستر يونايتد الإنكليزي والتأهل للمباراة النهائية من الدوري الأوروبي، 16 أغسطس/آب 2020.

خطا إشبيلية الإسباني خطوة إضافية باتجاه تعزيز رقمه القياسي في منافسات دوري أبطال أوروبا (أوروبا ليغ) التي فاز بلقبها خمس مرات، إذ تغلب في نصف النهائي على مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي كانت كثير من التوقعات ترشحه للفوز بالبطولة. وقلب إشبيلية تأخره بهدف مبكر من ضربة جزاء إلى فوز 2-1 ضمن المباراة التي جمعتهما في كولونيا الألمانية الأحد.

إعلان اقرأ المزيد

تغلب إشبيلية الإسباني على مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-1 في مباراة جمعتهما الأحد في كولونيا الألمانية ضمن نصف من منافسات الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) لكرة القدم ليبلغ المباراة النهائية.

وسجل سوسو (26) والهولندي لوك دي يونغ (78) هدفي إشبيلية، والبرتغالي برونو فرنانديش (9 من ركلة جزاء) هدف يونايتد.

ويلتقي إشبيلية في النهائي في 21 الحالي مع الفائز من مباراة إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونييتسك الأوكراني الاثنين.

ويعتبر إشبيلية اختصاصيا في هذه المسابقة بعد أن توج بلقبها خمس مرات (رقم قياسي) بينها 3 مرات على التوالي من 2014 إلى 2016.

أما مانشستر يونايتد، فسقط في الدور نصف النهائي في ثلاث مسابقات هذا الموسم: أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة، وأمام تشيلسي في كأس إنكلترا وفي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة وبعد لعبة مشتركة بين الفرنسي أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد تعرض الأخير للإعاقة داخل المنطقة من قبل دييغو كارلوس ليحتسب الحكم ركلة جزاء ليونايتد انبرى لها الاختصاصي البرتغالي برونو فرنانديش بنجاح في سقف الشباك (8).

وكان فرنانديش قد سجل هدف الفوز في مرمى كوبنهاغن الدانماركي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء أيضا الأسبوع الماضي. وهي الركلة الـ15 التي ينجح في تسجيلها فرنانديش هذا الموسم في صفوف سبورتينغ لشبونة قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

وللمفارقة كان دييغو كارلوس قد تسبب بركلة جزاء أيضا ضد ولفرهامبتون الإنكليزي الأسبوع الماضي في هذه المسابقة لكن المهاجم المكسيكي راوول خيمينيز أضاعها.

يذكر أيضا أن مانشستر يونايتد حصل على 22 ركلة جزاء هذا الموسم في مختلف المسابقات وهي أعلى نسبة من الركلات في البطولات الخمس الكبرى منذ احتساب 24 ركلة جزاء لبرشلونة موسم 2015-2016.

ورد إشبيلية الفائز باللقب خمس مرات (رقم قياسي) من خلال تسديدة للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس تصدى لها دي خيا ببراعة (16) قبل أن ينجح في إدراك التعادل بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة داخل المنطقة إلى سوسو غير المراقب فتابعها قوية بيسراه داخل الشباك (26).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة ليونايتد من 35 مترا انبرى لها راشفورد وأبطل مفعولها حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو ببراعة (38). وتدخل الحارس المغربي مرة جديدة للتصدي لكرة سددها فرنانديش على الطاير من حدود منطقة الجزاء (45).

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني كالأول ومرر فرنانديش كرة أمامية متقنة باتجاه مايسون غرينوود الذي سدد كرة فتدخل بونو مجددا منقذا فريقه من هدف أكيد (47).

وأبقى بونو فريقه في المباراة بتصديه ببراعة لثلاث محاولات لمارسيال وحده في مدى 3 دقائق (49 و51 و52).

وهدأ ايقاع اللعب مع أفضلية لمانشستر لكن إشبيلية نجح في التقدم بواسطة البديل الهولندي لوك دي يونغ الذي سدد كرة راسية من مسافة قريبة داخل الشباك (78).

وحاول مانشستر إدراك التعادل فيما تبقى من الوقت لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك