دوري أبطال أوروبا: توخل يؤكد جاهزية مبابي للعب أساسيا ضد لايبزيغ

دافيد راموس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال حصة تدريبية لفريقه بملعب "لا لوش" في لشبونة في 11 آب/أغسطس 2020.

إعلان اقرأ المزيد

لشبونة (أ ف ب)

أكد المدرب الألماني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي توماس توخل الإثنين جاهزية نجمه الدولي كيليان مبابي، العائد من الإصابة، للعب أساسيا ضد لايبزيغ الألماني الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال توخل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة المقررة على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة "لقد لعب 30 دقيقة ضد أتالانتا (الإيطالي في ربع النهائي). وبعد ذلك استفدنا من ستة أيام (للتعافي) من أجل استعادة قدراته. بالتأكيد، بإمكانه اللعب أساسيا (ضد لايبزيغ). سنقرر الإثنين بعد التدريبات إذا كان سيلعب 90 دقيقة.

ودخل مبابي في نصف الساعة الأخير من المباراة ضد أتالانتا عندما كان فريقه متخلفا بهدف وحيد، ونجح الدولي الواعد في منح تمريرة حاسمة للبديل الآخر الكاميروني إريك-مكسيم شوبو موتينغ سجل منها هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما أدرك المدافع البرازيلي ماركينيوس التعادل قبلها بثلاث دقائق.

ويسعى باريس سان جرمان إلى بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه في ثاني مباراة نصف نهائية له في المسابقة بعد الأولى عام 1995.

وعلق توخل على ذلك قائلا "نعيش اللحظة، نستحق التواجد هنا (في هذا الدور). قدمنا بطولة رائعة. إذا وصلنا إلى وضع تاريخي، فذلك يعني أننا عملنا كثيرا سابقا بخوض مباريات جدية كثيرة بأفضل مستوياتنا. وهذه هي النتيجة (بلوغنا نصف النهائي)".

وأضاف "لاعبونا هادئون جدا. على الملعب، نحن أقوياء جدا. لدي انطباع بأننا على أتم الاستعداد، نحن متعطشون (للألقاب). بالنسبة لنا، الأمر ليس تاريخيا، إنها مباراة نصف نهائي، ونحن هنا من أجل الفوز بها".

وحجز لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 من قبل عملاق مشروبات الطاقة النمسوي "ريد بول" ونجح في مدى عقد من الزمن من الصعود من الدرجة الخامسة في ألمانيا إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه، بطاقته على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني (2-1).

© 2020 AFP