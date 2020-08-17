دوري أبطال أوروبا: مواجهة التلميذ والمعلم بين ناغلسمان وتوخل

مدرب لايبزيغ الالماني يوليان ناغلسمان (يمين) يحتفل مع لاعبيه بعد الفوز على اتلتيكو مدريد الاسباني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، لشبونة في 13 اب/اغسطس 2020

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لشبونة (أ ف ب)

ترتدي مباراة الإثنين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين لايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي نكهة خاصة، لأنها تجمع بين التلميذ يوليان ناغلسمان والمعلم يوليان توخل الذي كان خلف بداية الأول في عالم التدريب قبل 12 عاما.

بعد أن تفوق على مدربين فذين في الدورين السابقين باقصاء البرتغالي جوزيه مورينيو (بطل 2010 مع إنتر الإيطالي)وفريقه توتنهام الإنكليزي وصيف بطل 2019 بالفوز ذهابا وإيابا، ثم الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي وصل الى النهائي عامي 2014 و2016 مع أتلتيكو مدريد الإسباني، يضع ناغلسمان نصب عينيه دخول التاريخ من أوسع أبوابه على حساب مواطنه توخل وباريس سان جرمان.

عندما تواجه ابن الـ33 عاما مع سيميوني في ربع نهائي البطولة المصغرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، اعتبر الكثيرون أن إنجاز لايبزيغ سيتوقف عند هذا الحد، لاسيما أنه يواجه فريقا متمرسا ومدربا محنكا، لكن الفريق الذي كان يلعب في دوري المقاطعات عند تأسيسه عام 2009، واصل زحفه وأطاح بأتلتيكو بالفوز عليه الثلاثاء 2-1 في لشبونة.

وأضحى ناغلسمان بفضل هذا التأهل، أصغر مدرب يصل الى نصف نهائي البطولة القارية، وها هو الآن على بعد مباراة واحدة من قيادة لايبزيغ الى النهائي في ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، بعد موسم 2017-2018 حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

- "الآن... أنا مثله" -

والعقبة التالية التي تنتظر ناغلسمان ولايبزيغ متمثلة بنادي العاصمة الفرنسية الذي نجح أخيرا في فك عقدته مع دوري الأبطال ووصل الى نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد عام 1995، على أمل أن يصبح النادي الفرنسي الثاني فقط الذي يحرز اللقب بعد مرسيليا عام 1993.

وشاءت الصدف أن يتواجه ناغلسمان في دور الأربعة مع المدرب الذي كان خلف بداياته التدريبية قبل 12 عاما حين كان توخل مدرب الفريق الرديف لأوغسبورغ عام 2008.

وعلق ناغلسمان على مواجهته لتوخل، بالقول "بالتأكيد كنت لاعبه، لكن ذلك كان قبل أعوام طويلة. الآن... أنا مثله"، متطرقا الى لقائه ومدربه السابق "المباريات ضد توماس مثيرة دائما للاهتمام لأن لديه فكرة جيدة جدا عن كيفية لعب كرة القدم".

وواصل "أتمنى أن أنجح أيضا في إيجاد الأفكار اللازمة ضده لكي يتمكن شباني من الأداء بالطريقة التي لعبوا بها ضد أتلتيكو. لعبت عدة مرات ضده كمدرب، لكن نادرا ما فزت عليه. أمل أن يتغير ذلك الآن. سأكون راضيا إذا أدينا بشكل شيء لكن فزنا بالمباراة".

وكمدرب لفريقه السابق هوفنهايم، خسر ناغلسمان مرتين في مواجهة توخل حين كان الأخير مدربا لبوروسيا دورتموند بين 2016 و2017.

وعن الخصم المقبل سان جرمان، قال ناغلسمان "من الواضح أنهم يتمتعون بالمواهب. سيعود اليهم (الأرجنتيني) انخل دي ماريا و(كيليان) مبابي سيكون جاهزا بدنيا لبدء المباراة"، بعد أن دخل في نصف الساعة الأخيرة من مباراة ربع النهائي التي فاز بها بطل فرنسا على أتالانتا الإيطالي 2-1 بعد أن متخلفا حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع.

وشدد ناغلسمان على ضرورة "أن نقدم أفضل أداء لنا من أجل الوصول الى النهائي".

- "لم يكن مُعَلِمي" -

أجبر ناغلسمان على اعتزال اللعب عن 20 عاما فقط بسبب اصابة في ركبته حين كان يشغل مركز قبل الدفاع في الفريق الرديف لأوغسبورغ، فطلب منه توخل أن يتولى مهمة الكشاف لصالح الفريق.

كان ذلك "قرارا عمليا بما أن أوغسبورغ كان لا يزال يدفع لي. كنت أتابع الخصوم من أجل توخل" بحسب ما أفاد ناغلسمان في مقابلة عام 2015،، كاشفا أنهما لم يكونا مقربين جدا وبأن توخل "لم يكن مُعَلِمي، حتى لو أشار اليه الكثيرون على أنه كذلك".

تابع "علاقتنا كانت علاقة عمل وحسب، لكني ممتن له لأنه منحني فكرة أن أصبح مدربا".

انتقل توخل بعدها لتدريب ماينتس ودورتموند الذي توج معه بلقب الكأس الألمانية عام 2017، قبل أن ينضم الى باريس سان جرمان في 2018 وقيادة الأخير الى إحراز الدوري موسمين على التوالي.

في هذا الوقت، كان ناغلسمان يكتسب الخبرة من خلال تدريب فرق الشباب في أوغسبورغ، ميونيخ 1860 وهوفنهايم الذي أصبح مدرب فريقه الأول في شباط/فبراير 2016 نتيجة استقالة الهولندي هوب ستيفنز لأسباب صحية.

حين استلم ناغلسمان المهمة التي كان من المفترض أن توكل اليه (لولا الحالة الصحية لستيفنز) في بداية موسم 2016-2017 بحسب العقد الذي جعله عن 28 عاما أصغر مدرب في التاريخ الدوري الألماني، تواجد هوفنهايم في المركز السابع عشر قبل الأخير، لكنه نجح في نهاية الموسم بابقائه في دوري الأضواء، ما ساهم في نيله جائزة مدرب العام.

- عبء ثقيل -

بقيادة ناغلسمان، شق هوفنهايم طريقه بين الأربعة الأوائل في الموسمين التاليين، ما سمح له باختبار المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي لكن المشوار انتهى عند دور المجموعات في موسم 2018-2019.

لقد حول هوفنهايم الى فريق عنيد نجح في اسقاط العملاق البافاري بايرن ميونيخ مرتين، إحداهما بنتيجة 2-صفر على ملعب "أليانز أرينا" في 2017.

نجاحه مع هوفنهايم، جعله محط اهتمام لايبزيغ المملوك من شركة مشروب الطاقة النمسوية "ريد بول"، فانضم اليه مطلع الموسم الحالي وقاده لإنهاء الدوري في المركز الثالث.

الآن وبعد مرور أكثر من عقد على فترتهما معا في الفريق الرديف لأوغسبورغ، سيكون ناغلسمان وتوخل على موعد مع التاريخ بالنسبة لفريقيهما الطامحين للتواجد في النهائي المقرر الأحد المقبل والذي سيجمعهما بالفائز من مواجهة ألمانية-فرنسية أخرى بين بايرن ميونيخ وليون.

لكن دوري الأبطال "لا يتعلق بمبارزات ضد مورينيو أو سيميوني أو الآن ضد توخل" بحسب ما شدد ناغلسمان، بل "هذه رياضة جماعية، وقد لعب الفريق (لايبزيغ) بشكل رائع".

ورأى ناغلسمان أن فوز سان جرمان في ربع النهائي على أتالانتا رفع "عبئا ثقيلا" عن توخل الذي كان تحت ضغط كبير لبلوغ دور الأربعة، مضيفا "أنا سعيد من أجله".

ومع ذلك، يصر ناغلسمان على أن أي تبادل ودي مع توخل قبل انطلاق المباراة سيكون مجرد مظاهر، لأن "هذا ما تود وسائل الإعلام رؤيته، إلا أنه غير موجود في العالم الحقيقي لكرة القدم".

© 2020 AFP