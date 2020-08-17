فلاشينغ ميدوز: هاليب تعلن عدم مشاركتها في البطولة

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا الاثنين انها لن تشارك في فلاشينغ ميدوز الاميركية، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت هاليب (28 عاما) في حسابها على تويتر "بعد تقييم كل العوامل المتعلقة (بالبطولة) وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، قررت عدم السفر الى نيويورك وخوض غمار بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

وتابعت حاملة لقب ويمبلدون الانكليزية "لطالما قلت انني سأضع صحتي أولوية في قراري وبناء على ذلك أفضّل البقاء والتدرب في اوروبا".

وأردفت المتوجة بلقب رولان غاروس الفرنسية عام 2018، قائلة "أدرك ان الاتحاد الاميركي لكرة المضرب ورابطة المحترفات عملا بجهد من أجل تنظيم حدث آمن وأتمنى للجميع هناك بطولة ناجحة".

وانضمت بذلك هاليب المتوجة الاحد بلقب دورة براغ التي كانت ثاني دورة تنظمها رابطة المحترفات بعد باليرمو الايطالية إثر توقف قرابة خمسة اشهر بسبب الجائحة، الى نخبة من اللاعبات اللواتي لن يشاركن في البطولة التي تنطلق في 31 الحالي، أبرزهن حاملة اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو والمصنفة أولى الاسترالية آشلي بارتي.

وتغيب ايضا عن المنافسات الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الخامسة، الهولندية كيكي برتنز السابعة والسويسرية بليندا بنسيتش الثامنة، وبالتالي ستكون الفرصة ذهبية امام المخضرمة الاميركية سيرينا وليامس لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسطورة الاسترالية مارغاريت كورت بعد ان سبقت وأعلنت مشاركتها.

ولدى الرجال، سبق أن أعلن الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا أيضا غيابه عن نسخة هذا العام فيما اكد المصنف اول وحامل اللقب الصربي نوفاك دويوكوفيتش مشاركته.

وكانت نيويورك اكثر المدن الاميركية تضررا من "كوفيد-19" مع بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الفائت قبل أن تنجح في السيطرة عليه، كما وسيتم إنشاء مستشفى ميداني مؤقت في الملاعب المغلقة لمجمع "بيلي جين كينغ الوطني".

© 2020 AFP