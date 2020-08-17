فيروس كورونا: إيطاليا تفرض ارتداء الكمامة مساء بالأماكن العامة وتغلق النوادي الليلية

وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا الأحد مرسوما يدخل الاثنين حيز النفاذ ويأمر بارتداء الكمامة مساء في الأماكن العامة التي تشهد "تجمعات" وبإغلاق النوادي الليلية بفضاءيها الداخلي والخارجي، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

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أعلنت إيطاليا الأحد أنها فرضت ارتداء الكمامة مساء في الأماكن العامة، وأغلقت النوادي الليلية للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا.

ووقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا مرسوما يدخل الاثنين حيز النفاذ ويأمر بارتداء الكمامة بين الساعة 18:00 والساعة 6:00 في الأماكن العامة التي تشهد "تجمعات".

وينص المرسوم كذلك على إغلاق النوادي الليلية بفضاءيها الداخلي والخارجي.

إيطاليا تغلق النوادي الليلية 194000

وفي وقت يبدو فيه أن كوفيد-19 عاود التفشي في دول أوروبية عدة، تسعى إيطاليا التي لا تزال في منأى نسبيا، على طريقتها، إلى احتواء هذه الظاهرة مع نهاية الأسبوع الذي يحتفل فيه بعيد ارتقاء العذراء.

وتخشى الحكومة أن يؤدي السهر ليلا إلى تفشي الوباء مجددا على نطاق واسع.

وقد حصل اختبار قوة بين الحكومة والمناطق حول مسألة الملاهي الليلية الشائكة التي تكون غالبا مكتظة خلال هذه الفترة.

وظهرت انقسامات بين المناطق، وأمرت كالابريا بإغلاق كل المراقص، خلافا لسردينيا. وقررت منطقتا فينيتو وإيميليا-رومانيا تشديد المراقبة. أما توسكانا فطلبت تطبيق قواعد مماثلة للجميع.

ولم يسمح للملاهي الليلية المغلقة بفتح أبوابها، ما أثار استياء القطاع الذي يوظف 50 ألف شخص في ثلاثة آلاف ملهى وفقا لنقابة المسؤولين عن إدارة المرابع الليلية.

وإيطاليا أول بلد أوروبي ضربه الوباء وسجلت 254 ألف إصابة وأكثر من 35 ألف وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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