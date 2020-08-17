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فيروس كورونا: هل المغرب جاهز للمشاركة في التجارب السريرية الخاصة باللقاح؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 5 دقائق

أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب الإثنين أن المملكة ستشارك في التجارب السريرية المتعلقة بفيروس كورونا بهدف الحصول على الكميات الكافية من اللقاح في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي والأخصائي في علم الفيروسات مولاي المصطفى الناجي إن "التجارب السريرية مسألة جارية في علوم الفيروسات قبل التوصل إلى اللقاحات. وأن من ضمن مطالب الشركات التي تطورها هي مشاركة الدول الراغبة في الحصول عليها بتلك التجارب".