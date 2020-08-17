لوكاشنكو الحاكم المطلق المتصلب بوجه المعارضة

نيكولاي بتروف وكالة بيلتا/ا ف ب/ارشيف

رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو يلقي كلمته السنوية إلى الأمة والبرلمان في مينسك في 4 آب/أغسطس 2020

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مينسك (أ ف ب)

لم يواجه ألكسندر لوكاشنكو يوما طوال 26 عاما حكم فيها بيلاروس بلا منازع، معارضة بحجم التي تتصدى له اليوم، غير أنه يتمسك بأسلوبه القيادي المتصلب والمطلق فيتشبّث بالسلطة رافضا الرحيل، طارحا نفسها في موقع الضامن لاستقلال البلاد.

وأكد لوكاشنكو الإثنين خلال لقاء مع عمال مصنع للآليات الثقيلة قوبل خلاله بهتافات منددة "لن أقدم يوما على أي خطوة تحت الضغط".

وهذه ليست أول مرة توجه إلى الرئيس البالغ من العمر 65 عاما اتهامات بتزوير الانتخابات أو حتى بقتل معارضين. غير أن مدير المزرعة التعاونية (كولخوز) السابق لم يعد يوحي بالرعب في الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 9,5 ملايين نسمة.

وفي الليالي الأربع الأولى التي تلت إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة بـ80% من الأصوات في انتخابات اتهمته المعارضة بتزويرها، قامت قوات مكافحة الشغب بقمع الاحتجاجات، ما أدى إلى وقوع قتيلين وعشرات الجرحى.

غير أن التعبئة ضده اشتدت وأقامت المعارضة الأحد أكبر تجمع في تاريخها.

وتنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي كما في التجمعات العامة التعليقات الساخرة ضده، فيوصف بـ"الصرصار ذي الشاربين" و"ساشا 3%" نسبة إلى اسمه ومعدل التأييد له بحسب تقدير معارضيه.

ويطرح الرئيس نفسه في موقع المدافع عن استقلال البلاد متهما معارضيه بالسعي لفرض "حكومة من الخارج".

- زعيم من وحي سوفياتي -

وألقى لوكاشنكو خطابا قبيل الانتخابات وصف نفسه فيه بأنه أب الأمة يبادله أولاده بنكران الجميل. وقال "أطعمتهم جميعهم من أحشائي".

وحظي لوكاشنكو الذي لقّب لفترة طويلة "باتكا" (الأب) بشعبية حقيقية في الفترة الأولى من حكمه، وخصوصا في المناطق الريفية وبين الأجيال التي كانت تحنّ إلى الحقبة السوفياتية.

وبعدما تولى إدارة مزارع تعاونية في الثمانينات، انتُخب رئيسا عام 1994 بعد استقلال البلاد، بناء على رسالة شعبوية تتعهد بمكافحة الفساد.

رفض أخذ البلاد في منحى رأسمالي، مفضلا الإبقاء على نظام سياسي واقتصادي من وحي سوفياتي. فأبقى على اسم "كاي جي بي" لجهاز الأمن وواصل مضايقة المعارضة وكبت حرية التعبير.

ولا يزال لوكاشنكو إلى اليوم يفرض هذا النظام مؤكدا أن البلاد بدونه "تنهار".

- حمّامات ساونا لمكافحة الوباء -

غالبا ما ينشر الرئيس صورا له في حقل أو باللباس العسكر أو في ميدان هوكي. ويوصي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بأخذ حمامات ساونا والعمل في الزراعة وشرب القليل من الفودكا. وأعلن في تموز/يوليو أنه أصيب بوباء كوفيد-19 وأنه شفي بدون التوقف عن العمل.

وخلال الانتخابات الأخيرة، واجه لوكاشنكو الحريص على صورته الذكورية، فريقا من ثلاث نساء بقيادة المرشحة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي حلت في السباق الرئاسي محل زوجها المسجون ونجحت في استقطاب حشود غفيرة من المؤيدين.

وتؤكد تيخانوفسكايا التي انتقلت إلى المنفى في ليتوانيا أنها "مستعدة ... للعمل كزعيمة وطنية".

وعلّقت الكاتبة البيلاروسية الحائزة جائزة نوبل للآداب سفيتلانا أليكسيفيتش في حديث أجرته معها "إذاعة أوروبا الحرة" الأميركية، قائلة "وقعت في غرام شعبي في الاسابيع الأخيرة. إنه شعب مختلف تماما، يمتلك دفعا مختلفا. قد يكون خيّب أملي قليلا في الماضي، لكن ذلك لم يعد ينطبق الآن".

وأضافت "لا أحد يرى الذين يحبون لوكاشنكو يدعمونه كما كانوا يفعلون في السابق. وكيف يمكن الوثوق به بعد رؤية ما يجري في شوارعنا؟" متهمة الرئيس بـ"جر البلاد إلى هاوية حرب أهلية".

من جهة أخرى، يواجه لوكاشنكو توترا غير مسبوق مع الشقيق الأكبر الروسي، دفعه إلى اتهام موسكو قبل الانتخابات بالتدخل في عملية الاقتراع وإرسال مسلحين مرتزقة لمساعدة المعارضة على افتعال "مجزرة".

غير أنه مع تزايد الصعوبات بدل نبرته وقال في عطلة نهاية الأسبوع أنه تلقى ضمانات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم "مساعدة" لفرض الأمن.

وبموازاة ذلك، تخلى الغربيون عنه بعدما رفعوا بعض العقوبات عن بلاده عام 2016، فأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين بيلاروس وأعلنت لندن أنها تعتزم اتخاذ إجراء مماثل.

© 2020 AFP