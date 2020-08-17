مصرع جنديين سوريين في غارة للتحالف الدولي على حاجز عسكري قرب القامشلي

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لقي جنديان سوريان الإثنين مصرعهما إثر غارة جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على حاجز لقوات الحكومة السورية قرب القامشلي في شمال شرق البلاد، في حادثة نادرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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قتل جنديان سوريان الإثنين في ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت حاجزا لقوات الحكومة السورية قرب مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد، في حادثة نادرة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "طائرة التحالف استهدفت حاجزا عسكريا اعترض طريق رتل عسكري" لقوات التحالف جنوب مطار القامشلي، مشيرا إلى حصول تبادل لإطلاق النار قبل تدخل الطائرة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري "حاولت دورية أمريكية الدخول إلى منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة القامشلي .. فأوقفهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور".

وتابع نفس المصدر "أطلق عناصر الدورية الأمريكية عدة رشقات نارية، وبعد حوالي 30 دقيقة هاجمت حوامتان أمريكيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق عن التحالف الدولي.

ومنذ مطلع العام، تتكرر حوادث مماثلة في شمال شرق سوريا، خصوصا بعد انتشار قوات الحكومة السورية في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، مع اعتراض حواجز لقوات النظام أو مسلحين موالين لها دوريات للتحالف الدولي، وتتدخل أحيانا القوات الروسية المنتشرة أيضا في المنطقة لتهدئة التوتر.

وفي 12 شباط/فبراير، قتل مدني موال لدمشق خلال تبادل إطلاق نار مع دورية للتحالف الدولي أثناء مرورها "عن طريق الخطأ" عند نقطة لقوات موالية للحكومة السورية، وفق المرصد. وقال التحالف الدولي وقتها إنه رد على نيران مجهولين "للدفاع عن النفس".

ويسيطر الأكراد منذ 2012 على الجزء الأكبر من محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، فيما بقيت قرى معدودة في ريفي مدينتي القامشلي والحسكة تحت سيطرة مقاتلين موالين للنظام.

وانتشر الجيش السوري في 2019 بمناطق قريبة من الحدود مع تركيا تطبيقا لاتفاق توصل إليه الأكراد مع دمشق لصد هجوم واسع شنته أنقرة ضد مناطق سيطرتهم. كما انتشرت في المنطقة الحدودية قوات روسية بموجب اتفاق مع أنقرة التي سيطرت على منطقة بطول 120 كيلومتر.

هذا، وتتواجد القوات الأمريكية بالمنطقة في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي دعم المقاتلين الأكراد على مر السنوات الماضية في معاركهم ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/ أ ف ب

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