ميسي لم يُعلِمَ برشلونة برغبته في الرحيل (مصدر)

لويس غينيه ا ف ب/ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

أكد مصدر في نادي برشلونة الإسباني لوكالة فرانس برس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، وذلك خلافا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني (2-8).

ووفقا للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل، نافيا بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية "ايسبورتي انتراتيفو" التي كانت أول من أعلن رحيل مواطنها نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس 2017، عن أن افضل لاعب في العالم قرر "مغادرة النادي الآن، وليس في 2021".

وفي فيديو نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت "ايسبورتي انتراتيفو" إن "الأرجنتيني قريب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل"، مضيفة أن "الإدارة على علم" برغبة النجم الأرجنتيني.

وشككت وسائل الإعلام الإسبانية منذ الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ يوم الجمعة بإمكانية بقاء ميسي مع الفريق الكاتالوني التي يتوجه الى التخلي عن مدربه كيكي سيتيين والإعلان ربما عن تقديم موعد انتخاباته الرئاسية المقررة في صيف 2021.

ولم يخف ابن الـ33 عاما امتعاضه من الوضع الذي وصل اليه الفريق بعد تنازله عن لقبه الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد بالخسارة في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد أوساسونا، مشككا بمشروع النادي بقيادة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو من دون أن يذكر الأخير صراحة.

وبإمكان ميسي أن يترك برشلونة كلاعب حر من دون مقابل بوصوله الى نهاية عقده الحالي في صيف 2021، لكن إذا أراد أي فريق التعاقد معه هذا الصيف عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي الخيالي في عقده والبالغ 700 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، متحدثة عن اهتمام بخدماته من قبل أندية إنكليزية وإيطالية.

ويدافع ميسي عن ألوان برشلونة منذ عام 2000 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وهو بدأ مشواره مع الفريق الأول في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ضد الجار الكاتالوني اسبانيول (1-صفر) حين كان في السابعة عشرة من عمره.

وفرض ميسي نفسه تدريجيا ليصبح النجم المطلق للفريق بتسجيله 634 هدفا في 731 مباراة رسمية بقيادة "بلاوغرانا"، محرزا منذ حينها 34 لقبا، اربعة منها في دوري أبطال أوروبا أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

© 2020 AFP