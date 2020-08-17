نتانياهو: نعمل على رحلات جوية بين تل أبيب والإمارات عبر الأجواء السعودية

صورة مركبة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في 28 ايار/مايو 2017 وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 12 حزيران/يونيو 2019

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القدس (أ ف ب)

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه يعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة تربط تل أبيب بالامارات وتحديدا بدبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية.

وقال نتانياهو في ختام جولة في مطار بن غوريون الدولي "إنني أزف لكم بشرى أننا نعمل حاليًا على السماح برحلات جوية مباشرة ستربط تل أبيب بدبي وبأبو ظبي وتمر في طريقها عبر الأجواء السعودية".

وأضاف "إنها رحلة جوية قصيرة للغاية كونها لا تستغرق سوى نحو ثلاث ساعات، لكنها ستغيّر وجه الطيران الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي في كلا الاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات التي لم نشهد مثلها".

وأكد نتانياهو أن "مواطني الإمارات العربية المتحدة معنيون جدًا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا، ما سيحقق فائدة كبيرة جدًا للمستهلك الإسرائيلي ويُعتبر ببساطة عاملاً محفزًا للاقتصاد الإسرائيلي سيفيد أي مواطن".

واشار الى أن "دبي تملك أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، والآن ستخضع هذه البضائع لاتفاقيات السلام الإسرائيلية وبأسعار أقل لإسرائيل"، موضحا أن "هذا الاتفاق بمثابة دعم كبير للاقتصاد الإسرائيلي وقدرات وإمكانيات المواطنين في إسرائيل، وهي القدرات والإمكانيات التي لم تتواجد في البلاد حتى الآن".

وأجرى نتانياهو جولة في المطار تفقد خلالها "الترتيبات الامنية والصحية" تمهيدًا لمعاودة تسيير رحلات جوية بعدما اغلقت اسرائيل مجالها الجوي في شكل شبه تام في آذار/مارس الماضي على خلفية وباء كوفيد-19.

وتعتبر اسرائيل أن هذا الامر تجربة أولية يرتبط نجاحها بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي دبي، قال متحدث باسم الخطوط الجوية الاماراتية لفرانس برس الاثنين إن "تشغيل أي مسار يتطلب حقوق النقل الجوي والموافقات الحكومية".

واضاف "بمجرد أن يتم تفعيله سيقوم طيران الإمارات بمراجعة الطلب في السوق ومجموعة من العوامل التشغيلية قبل اتخاذ أي قرار لبدء خدمات الطيران بالوجهات الجديدة"، مشددا على ان "ليس لدينا أي شيء نعلن عنه في هذا الوقت".

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أجرى الاحد ونظيره الإسرائيلي غابي اشكنازي اتصالا هاتفيا لتدشين خطوط الاتصال الهاتفية بين الدولتين بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات.

واتفاق تطبيع العلاقات الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، ويعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وأكد ترامب أن الإمارات وإسرائيل ستوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع.

© 2020 AFP