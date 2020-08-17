نيوزيلندا: رئيسة الوزراء تؤجل الانتخابات التشريعية بسبب موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون خلال زيارتها لسيدني، 28 فبراير/شباط 2020.

اتخذت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية من 19 سبتمبر/أيلول إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول بسبب تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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قررت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 19 سبتمبر/أيلول إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول بسبب الطفرة الجديدة في تفشي فيروس كورونا في البلاد وما تسببت به من عرقلة للحملة الانتخابية، وفق ما أعلنته الاثنين.

وقالت أرديرن إن "هذا القرار يمنح كل الأحزاب الوقت للقيام بالحملة الانتخابية على مدى الأسابيع التسعة المقبلة ووقتا كافيا للجنة الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات".

وكانت رئيسة الوزراء قد قالت الأسبوع الماضي إنها لا تستبعد تأجيل الانتخابات بسبب استمرار انتشار الوباء في البلاد.

ولم تجد زعيمة حزب العمال (يسار وسط) بدا من تأجيل الانتخابات بعدما اضطرت الأحزاب إلى تعليق حملاتها الانتخابية بسبب عودة الوباء إلى الظهور في بلد شكل مثالا يحتذى في حسن إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

وفرضت السلطات حجرا على أوكلاند، كبرى مدن البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس لغاية الأحد 49 إصابة، في طفرة أتت بعد أكثر من مئة يوم من عدم تسجيل أي عدوى محلية في البلاد بأسرها.

فرانس24/ أ ف ب

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