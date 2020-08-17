وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس ويؤكد رفضه بقاء أي مهاجر غير شرعي في بلاده

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أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو الإثنين خلال زيارته تونس أن روما لن تسمح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. وفي تصريح أعقب لقاءه والوفد المرافق له بالرئيس التونسي قيس سعيّد، أبدى دي مايو استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس لكبح الهجرة السرية.

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الإثنين من تونس إن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

ويرافق دي مايو وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي والمفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي، إلى جانب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.

وفي تصريح أعقب لقاء الوفد بالرئيس سعيّد، أبدى دي مايو "استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم"، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.

كما قال دي مايو إنه "لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية" مشيرا إلى "استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي".

During a meeting with Italian FM @luigidimaio and MOI Luciana #Lamorgese, ECs @YlvaJohansson and @OliverVarhelyi, President #Kais_Saied emphasized Tunisia’s extensive efforts to curb irregular migration, insisting on further cooperation to address migration’s root causes. #TnPR pic.twitter.com/HzEvogsTL7 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 17, 2020

كما شدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون على "دعمهم السياسي والاقتصادي" لتونس وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل خصوصا في المناطق الداخلية.

من جهته، أعلن المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر مساعدات مالية لتونس لإدارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونية بقيمة عشرة ملايين يورو.

W designated Prime Minister Hichem Mechichi & Foreign Minister ad interim Selma Ennaifer. We will work on prosperity, growth & jobs in #Tunisia, building an attractive business environment. We will also address migration: am pleased to announce €10m top up for border management. pic.twitter.com/TrokYSF8Jg — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) August 17, 2020

هذا، وأكد الرئيس التونسي ضرورة "اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة القضاء على الهجرة غير النظامية".

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تناهز 150 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية السبت.

وبين الأول من أغسطس/آب 2019 و31 يوليو/تموز 2020، وصل 21618 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 148,7 بالمئة مقارنة بعدد المهاجرين العام الماضي (8691)، وفق معطيات قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.

A constructive and important exchange in #Tunis today with

President of the Republic Kaïs Saïed.

We discussed a comprehensive approach, including fight against smuggling and addressing route causes of migration. pic.twitter.com/HcheXFj2o8 — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) August 17, 2020

ووفد نحو 41,6 بالمئة من المهاجرين من تونس، و40,5 بالمئة من ليبيا. وصرح أكثر من ثلث الوافدين أنهم تونسيون، مقابل 12 بالمئة من بنغلادش و7 بالمئة من ساحل العاج.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قال في 7 أغسطس/آب إنه سيتم ترحيل كل المهاجرين غير القانونيين التونسيين اعتبارا من العاشر منه.

فرانس24/ أ ف ب

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