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وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس ويؤكد رفضه بقاء أي مهاجر غير شرعي في بلاده

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وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تونس برفقة وزيرة الدولة التونسية للشؤون الخارجية. 17 أغسطس/آب 2020.
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تونس برفقة وزيرة الدولة التونسية للشؤون الخارجية. 17 أغسطس/آب 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نور الدين مباركي
9 دقائق

أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو الإثنين خلال زيارته تونس أن روما لن تسمح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. وفي تصريح أعقب لقاءه والوفد المرافق له بالرئيس التونسي قيس سعيّد، أبدى دي مايو استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس لكبح الهجرة السرية.

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الإثنين من تونس إن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

ويرافق دي مايو وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي والمفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي، إلى جانب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.

وفي تصريح أعقب لقاء الوفد بالرئيس سعيّد، أبدى دي مايو "استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم"، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.

كما قال دي مايو إنه "لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية" مشيرا إلى "استمرار التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي".

كما شدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون على "دعمهم السياسي والاقتصادي" لتونس وعزمهم على مساندة جهود البلاد للتنمية من خلال التشجيع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل خصوصا في المناطق الداخلية.

من جهته، أعلن المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارليي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر مساعدات مالية لتونس لإدارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونية بقيمة عشرة ملايين يورو.

هذا، وأكد الرئيس التونسي ضرورة "اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية، وأن الحلول الأمنية وحدها ليست كفيلة القضاء على الهجرة غير النظامية".

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة تناهز 150 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، معظمهم من تونس، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية السبت.

وبين الأول من أغسطس/آب 2019 و31 يوليو/تموز 2020، وصل 21618 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 148,7 بالمئة مقارنة بعدد المهاجرين العام الماضي (8691)، وفق معطيات قدمتها لامورغيزي السبت في ميلانو.

ووفد نحو 41,6 بالمئة من المهاجرين من تونس، و40,5 بالمئة من ليبيا. وصرح أكثر من ثلث الوافدين أنهم تونسيون، مقابل 12 بالمئة من بنغلادش و7 بالمئة من ساحل العاج.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قال في 7 أغسطس/آب إنه سيتم ترحيل كل المهاجرين غير القانونيين التونسيين اعتبارا من العاشر منه.

فرانس24/ أ ف ب

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