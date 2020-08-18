آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الحجر

رونالدو شميت ا ف ب

جانب من التظاهرات المعارضة في الأرجنتين، في 17 آب/أغسطس 2020

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينوس ايرس ومدن أخرى الإثنين احتجاجا على إجراءات الحجر التي تفرضها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات.

ونظم التجمع في بوينوس ايرس استجابة لدعوة اطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعم من المعارضين للرئيس ألبرتو فرنانديز بعد إعلان الحكومة الجمعة الماضي تمديد إجراءات الحجر في منطقة بوينوس ايرس حتى 30 آب/أغسطس، وهي منطقة تتركز فيها تسعون في المئة من حالات الإصابة المسجلة في الأرجنتين.

وقد اختلطت الشعارات المناهضة لإجراءات الحجر بأخرى معارضة لإصلاح قضائي أطلقته السلطات. ويطالب المتظاهرون بتدابير لمواجهة انعدام الأمن والفساد.

واتهم المتظاهر غوستافو ألفاريز الحكومة بأنها تستغل إجراءات الحجر من أجل فرض سيطرتها على السكان. وقال لوكالة فرانس برس "يريدون السيطرة علينا من خلال المرض والحجْر. يجب على الناس أن يثوروا".

وهتف المتظاهرون الذين وضعوا أقنعة لكنهم لم يبقوا على مسافة بين بعضهم "حرية، حرية".

والتجمع في بوينوس ايرس ليس الأول من نوعه لكنه الأضخم من الناحية العددية. كما نُظمت احتجاجات مماثلة في مدن رئيسية في الأرجنتين الإثنين.

تأتي الاحتجاجات في وقت أطلق الرئيس فرنانديز في خطاب ألقاه الإثنين دعوة لجميع الأرجنتينيين إلى الوحدة في مواجهة الوباء.

واستنادا إلى أحدث حصيلة، سجلت الأرجنتين 294,556 إصابة بفيروس كورونا المستجد و5,750 وفاة.

ومنذ سبعة أيام، بات عدد الإصابات اليومية الجديدة يتجاوز الخمسة آلاف إصابة.

في العشرين من آذار/مارس، فرضت الحكومة حجرا صحيا على كامل الأراضي الأرجنتينية لكنها عادت لاحقا وخففته في معظم أرجاء البلاد.

© 2020 AFP