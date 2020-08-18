بطولة فرنسا: تأجيل المباراة الافتتاحية بسبب اصابات بكورونا في صفوف مرسيليا (الرابطة)

بوريس هورفات ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة لملعب فيلودروم في مرسيليا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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باريس (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة الجمعة بين مرسيليا وسانت إيتان إلى منتصف أيلول/سبتمبر بعد تأكيد ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف مرسيليا.

وقالت الرابطة في بيان أن المباراة ستقام على ملعب فيلودروم الأربعاء 16 أو الخميس 17 أيلول/سبتمبر "رهنا بتطور الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا"، مشيرة إلى أن في ضوء النتائج الطبية التي نقلها مرسيليا يوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس، تم تأجيل المباراة ضد سانت إتيان.

وارتفع عدد الحالات في صفوف الفريق الجنوبي إلى أربع بعد الأولى التي تم الكشف عنها الخميس الماضي.

ويعد قرار تأجيل المباراة الافتتاحية ضربة قاسية للبطولة التي تم انهاؤها مبكرا في الموسم الماضي نتيجة فيروس "كوفيد-19" ما يطرح تساؤلات هو امكانية اقامة بطولة سلسلة في الموسم الجديد.

وأعلن النادي الجنوبي في بيان نشره على حسابه الرسمي على "تويتر" أنه "تم تأكيد الحالات الثلاث المشتبه بها يوم الأحد"، مضيفا أنه "في أعقاب الفحوصات التي أجريت الاثنين، لم يتم الكشف عن أي حالات اخرى بفيروس +كوفيد-19+".

وذكرت صحيفة "لا بروفانس" الاقليمية ان المصابين هم "حارس المرمى ستيف مانداندا ولاعبا الوسط ماكسيم لوبيز وفالنتان رونييه" وهي معلومات لم يؤكدها أو ينفها النادي.

وتم الخميس تداول اسم المدافع جوردان أفامي كأول حالة إيجابية في مرسيليا وهو ما أكده شخصيه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الموسم الماضي أوقف في آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19" قبل أن يعلن عن انهائه قبل اوانه في نيسان/ابريل وتتويج باريس سان جرمان المتصدر باللقب.

وكان فريق العاصمة في الصدارة برصيد 68 نقطة، ويبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه مرسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 56.

وينص بروتوكول الرابطة أنه في حال وجود أكثر من ثلاث حالات إيجابية بالفيروس (ابتداء من اربع حالات) يتم عزلهم منزليا لمدة ثمانية أيام.

© 2020 AFP