ترامب ردّا على ميشيل أوباما: حكومة الرئيس السابق "فاسدة"

سول لوب, رندا تشرشل ا ف ب/ارشيف

المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب (يسار) في البيت الأبيض بواشنطن في 03 آذار/مارس 2020 وجو بايدن في لاس فيغاس بولاية نيفادا في 22 شباط/فبراير 2020

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ميلووكي (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

رد دونالد ترامب الثلاثاء بغضب بعدما انتقدته ميشيل أوباما الاثنين لدى افتتاح مؤتمر الحزب الديموقراطي، واصفا حكومة باراك أوباما بأنها "فاسدة".

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدات صباحية ساخرة "كانت حكومة اوباما و(جو) بايدن (نائب الرئيس السابق) الأكثر فسادا في التاريخ. بمجرد اكتشافنا انهم تجسسوا على فريق حملتي الإنتخابية هو أكبر فضيحة سياسية في تاريخ بلادنا. شكرا لكلماتك اللطيفة ميشيل!".

وأضاف "رجاء، ليشرح أحدهم لميشيل اوباما أن دونالد ترامب لما كان في منصبه اليوم في البيت الأبيض لولا أداء زوجها باراك اوباما".

ومفاخرا بأدائه وبتأسيس حكومته "لأفضل اقتصاد في التاريخ"، أكد ترامب أنه "أنقذ ملايين الأرواح" وأنه يعيد بناء "اقتصاد أكثر قوة من قبل".

وتابع "زاد عدد الوظائف وبلغ مؤشر ناسداك مستويات قياسية والباقي آت! تريثوا وراقبوا".

وانتقد ترامب أيضا كيفية معالجة حكومة اوباما وبايدن لتفشي وباء اتش1 ان1 في 2009 واصفا ردهما ب"الضعيف والمثير للشفقة".

وأكد "انظروا إلى استطلاعات الرأي انها سيئة فعلا. الفارق الكبير هو ان الاعلام الرخيص الفاسد منحهما شيكا على بياض!".

ووجهت السيدة الأميركية الأولى السابقة في افتتاح مؤتمر الحزب الديموقراطي انتقادا إلى ترامب معتبرة أنه رئيس غير كفؤ يُظهر "افتقاراً تاماً للتعاطف"، وداعية الى انتخاب خصمه الديموقراطي جو بادين في اقتراع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقع أن يلقي الرئيس السابق باراك اوباما كلمة مساء الأربعاء لدعم ترشيح نائبه السابق جو بايدن الذي يتصدر استطلاعات الرأي وفقا لموقع "ريل كلير بوليتيكس".

داكس/ليل/ب ق

© 2020 AFP