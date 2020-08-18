دوري أبطال أوروبا: إنتر الإيطالي يسحق شاختار الأوكراني بخماسية ويواجه إشبيلية في المباراة النهائية

لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بالهدف الثالث لفريقهم الذي سجله لاوتارو مارتينيز (يسار) في مرمى شاختار دونييتسك الأوكراني، 17 أغسطس/آب 2020.

قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو فريقهما إنتر ميلان الإيطالي لفوز ساحق أمام شاختار دونييتسك الأوكراني بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) الاثنين، بعدما سجل كل منهما هدفين، وأضاف الإيطالي دانيلو دامبروزيو الهدف الخامس. وبهذا الفوز يتأهل إنتر إلى المباراة النهائية لمواجهة إشبيلية الإسباني الذي أقصى مانشستر يونايتد الإنكليزي الأحد ويقترب من إنهاء صيام عن الألقاب دام ثماني سنوات.

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لحق إنتر ميلان الايطالي بإشبيلية الإسباني إلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه الصريح على شاختار دونييتسك الأوكراني 5-صفر الاثنين في دوسلدورف في الدور نصف النهائي.

ويدين إنتر ميلان بفوزه الكبير إلى مهاجميه الدوليين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو اللذين سجل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 19 و74، والثاني في الدقيقتين 78 و84، فيما سجل دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني (64).

وكان إشبيلية قد حجز البطاقة الأولى إلى المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل في كولن، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-1 الأحد.

ولم يحرز إنتر ميلان أي لقب محلي أو أوروبي منذ موسم 2011-2012 عندما أحرز كأس ايطاليا.

وأكد إنتر ميلان أنه يشكل عقدة للفرق الأوكرانية، ففي تسع مواجهات معها، فاز ست مرات وتعادل ثلاث مرات علما بأن الفريق الإيطالي توج بطلا لهذه المسابقة للمرة الأخيرة موسم 1997-1998 بفوزه على مواطنه لاتسيو بثلاثية نظيفة.

أما شاختار فتوج بطلا لهذه المسابقة عام 2009 بفوزه على فيردر بريمن الألماني 2-1 بعد التمديد.

"ها نحن في النهائي"

وعلق لوكاكو قائلا "ها نحن في النهائي! لقد كان أحد أهدافنا في نهاية الموسم هذه. أهدرنا الكثير من النقاط في الدوري (الإيطالي) لكننا الآن في النهائي، لذلك نحن سعداء. إنها التجربة الأولى لغالبية اللاعبين في فريقنا. دافعنا بشكل جيد. لقد قامت الكتلة الدفاعية بعمل ممتاز حقا، ثم أننا نجحنا في التسجيل من الفرص القليلة التي سنحت أمامنا".

وأضاف "كنا نعلم أنه سيكون لدينا مساحة كبيرة في الجهة اليمنى، وقمنا باستغلال ذلك. أظهرنا أننا فعالون تماما أمام المرمى. أنا مهاجم، وأنا هنا من أجل ذلك (التسجيل). الهدف الثاني بحثت عنه حقا بمفردي. كانت الرغبة. قدمنا مباراة جيدة حقا، أنا سعيد جدا للفريق".

وكان الفريقان قد استهلا المشاركة القارية في مسابقة في دوري أبطال أوروبا في مطلع الموسم لكنهما حلا في المركز الثالث كل في مجموعته فأكملا المشوار في مسابقة الدوري الأوروبي.

واستحوذ شاختار على الكرة بنسبة كبيرة في مطلع المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب لكن من دون خطورة تذكر على مرمى حارس إنتر ميلان الدولي السلوفيني سمير هندانوفيتش.

وأخطأ الحارس المخضرم أندري بياتوف (36 عاما) في تشتيت إحدى الكرات فوصلت بين أقدام نيكولو باريلا فسار بها على الجهة اليسرى متخطيا مدافعا من شاختار ومررها عرضية متقنة داخل المنطقة تطاول لها مارتينيز برأسه وأودعها داخل الشباك (19).

وفي أول فرصة خطيرة لشاختار وبعد أن تبادل لاعبوه الكرة لأكثر من 10 مرات، أطلق البرازيلي ماركوس أنطونيو كرة قوية من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل (44).

ولمح مارتينيز الحارس الأوكراني بياتوف خارج عرينه فحاول إسقاط الكرة من فوقه من 25 مترا لكن الأخير استطاع إبعادها بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (48).

وضغط الفريق الأوكراني في محاولة لإدراك التعادل وسنحت له فرصة حقيقية عندما سدد البرازيلي مورايش كرة رأسية من مسافة قريبة لكنها وصلت ضعيفة إلى الحارس هندانوفيتش (62).

وسرعان ما دفع شاختار ثمن إهدار هذه الفرصة لأن إنتر ميلان أضاف الهدف الثاني من ركلة ركنية انبرى لها لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وتابعها دامبروزيو برأسية قوية من مسافة قريبة أسكنها بعيدا عن متناول الحارس بياتوف (64).

وكاد لوكاكو أن يسجل الهدف الثالث عندما أطلق كرة زاحفة بيسراه لكن بياتوف تصدى لها بسهولة (69).

وأطلق مارتينيز رصاصة الرحمة باتجاه شاختار عندما وصلته الكرة من لوكاكو على مشارف المنطقة فأطلقها زاحفة في الزاوية اليمنى لمرمى الفريق الأوكراني مانحا التقدم بثلاثية نظيفة لفريقه (74)، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي بعد الأول الذي سجله من ركلة جزاء في مرمى رابيد فيينا النمسوي الموسم الماضي.

وسرعان ما أضاف لوكاكو الهدف الرابع إثر تلقية كرة متقنة من مارتينيز داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك (78).

واختتم لوكاكو مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة من الهولندي ستيفان دي فري وسار بها وسط مراقبة من أحد مدافعي شاختار فتجاوزه وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بين ساقي الحارس الأوكراني (84).

ودخل لوكاكو المباراة وهو أول لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) يسجل في 9 مباريات سابقة على التوالي في سلسلة بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عندما كان يدافع عن ألوان نادي إيفرتون الإنكليزي وسجل خلال هذه الفترة 12 هدفا، قبل أن يزور الشباك للمرة العاشرة على التوالي.

ورفع لوكاكو، المنضم إلى الإنتر الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد، رصيده إلى 33 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

فرانس24/ أ ف ب

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