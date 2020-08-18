سلطان عمان يعيّن وزيرا جديدا للخارجية

صورة من لقطات بثها التلفزيون العماني للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد في 11 كانون الثاني/يناير 2020

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مسقط (أ ف ب)

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق الثلاثاء سلسلة تغييرات وزارية شملت تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان يوسف بن علوي الذي كان يتولى الدبلوماسية العمانية منذ العام 1997.

ومنذ تسلّمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، أدخل السلطان هيثم بن طارق تعديلات على نظام الحكم والدستور، لكنّه حافظ على موقع عمان كوسيط في النزاعات الاقليمية.

وعيّن السلطان بدر بن حمد البوسعيدي في منصب وزير الخارجية بحسب التلفزيون الرسمي، بعدما كان سلفه يتولى منصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية باعتبار أن السلطان كان يقوم بمهام الوزير.

والمنصب الجديد يشير إلى أن البوسعيدي قد يتمتع بصلاحيات إضافية.

وشغل البوسعيدي (60 عاما) عددا من المناصب في وزارة الخارجية قبل تولي الحقيبة الوزارية بينها الأمين العام للوزارة ووكيلها.

وكان يوسف بن علوي أحد أبرز وجوه الدبلوماسية العمانية لأكثر من 20 عاما، وساهم في ترسيخ سياسة بلده الخليجي القائمة على التوسط في النزاعات.

وعشية تعيين وزير جديد للخارجية، تلقى بن علوي الإثنين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أكّد له خلاله "على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".

وهذا أول اتصال علني بين سلطنة عمان وإسرائيل منذ إعلان الإمارات الخميس تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، وهو اتفاق اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "خيانة" للقضية.

واستقبلت عمان، حليفة الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في 2018 رغم عدم وجود علاقات علنية مع إسرائيل. كما أنّها تقيم علاقات جيدة مع إيران.

وأجرى السلطان كذلك تغييرات في عدة مناصب حكومية بينها الداخلية والمالية.

© 2020 AFP