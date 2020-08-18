فرنسا: المتوسط الأسبوعي للإصابات بفيروس كورونا يظل مرتفعا رغم انخفاض الحالات الجديدة الاثنين

انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا الاثنين إلى 493 بعد أن كان قد تجاوز 3000 في كل من اليومين السابقين. وعلى الرغم من هذا الانخفاض يبقى المعدل المسجل خلال الأيام الأخيرة مرتفعا ويتجاوز عتبة 2000 إصابة يوميا لليوم الرابع على التوالي، في أعلى نسبة تسجل منذ أبريل/نيسان.

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سجلت فرنسا 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الاثنين، في انخفاض حاد عن عدد الحالات الذي تجاوز 3000 لكل من اليومين السابقين.

ودائما ما كانت أرقام الحالات الجديدة التي تُنشر أيام الاثنين أقل باستمرار من أرقام مطلع الأسبوع منذ بداية تفشي المرض، إذ يتم إجراء عدد أقل من فحوص فيروس كورونا أيام الأحد، لذلك لا يشير الانخفاض في الإصابات بالضرورة إلى تغير في منحى تفشي المرض.

وبلغ متوسط الإصابات الجديدة لسبعة أيام، والذي يسهّل الإبلاغ عن المخالفات، 2322 فوق عتبة 2000 لليوم الرابع على التوالي- وهو تسلسل لم يُسجل منذ 20 أبريل/نيسان، عندما كانت فرنسا في خضم واحد من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وبلغ مجمل الإصابات في فرنسا 219029 حالة.

ومع تزايد الإصابات من جديد، تسعى السلطات الفرنسية جاهدة إلى تجنب إغلاق ثان مدمر اقتصاديا.

ومن المقرر أن تقترح الحكومة الثلاثاء فرض ارتداء الكمامات في أماكن العمل الداخلية المشتركة بينما أعلنت باريس ومرسيليا، أكبر مدينتين في فرنسا، عن توسيع المناطق التي يكون فيها وضع الكمامات إلزاميا وذلك بعد زيادة معدل الإصابة فيهما مجددا.

ومنذ بداية أغسطس/آب، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 بواقع 1830 على أساس يومي، وهو رقم أعلى مرتين ونصف من متوسط ​​يوليو/تموز، وأيضا أعلى من 1678 في مارس/آذار، عندما كان انتشار الفيروس يتسارع.

وارتفع عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بواقع 19 الاثنين إلى 30429، بعد زيادة أربع حالات في مطلع الأسبوع.

فرانس24/ رويترز

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