كومان "ايقونة" التجديد في برشلونة

سيرجي غابون ا ف ب/ارشيف

لقطة لمدرب هولندا رونالد كومان قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده ضد بيلاروس في تصفيات كأس اوروبا 2020. 13 تشرين الاول/اكتوبر 2019

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

تسارعت وتيرة التطورات في اروقة برشلونة الاسباني في الساعات الاخيرة من خلال اتخاذ مجلس ادارة النادي الكاتالوني سلسلة من القرارات بدأت بإقالة المدرب كيكي سيتيين الاثنين، ثم لحق به المدير الرياضي اريك ابيدال الثلاثاء قبل ان يعلن رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو مساء اليوم تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا جديدا.

وكان النادي الكاتالوني اعلن إقالة سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، وكان لا بد من اجراء اعادة نظر شاملة من اجل وضع النادي على سكة المنافسة محليا واوروبيا.

وقال بارتوميو في حديث الى شبكة النادي الرسمية "اذا سارت الامور بشكلجيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في اطار برنامج مختلف".

واضاف "لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيدا، ندرك كيف يرى الامور، وندرك كيف تلعب فرقه لكن ايضا بفضل خبرته لانه لعب في صفوف فريق +دريم تيم" بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة واسلوب لعبه".

وتطرق بارتوميو الى نواة اللاعبين الذين سيحتفظ بهم الفريق بقوله "ثمة لاعبون ليسوا للبيع: لانغليه، تير شتيغن، دي يونغ، سيميدو، ديمبيلي وغريزمان. اننا نعتمد على هؤلاء بشكل كبير الموسم المقبل ولسنوات عدة قادمة".

وعانى برشلونة كثيرا هذا الموسم وقد خرج خالي الوفاض للمرة الاولى منذ عام 2007 في ظل تراجع مستوى الفريق بشكل كبير، فخسر لقب الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وخرج من مسابقة الكأس على يد اتلتيك بلباو ثم جاءت الهزيمة النكراء امام الفريق البافاري لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وكان كومان المح في تصريحات صحافية الثلاثاء أنه في طريقه لتدريب برشلونة مشيرا الى ان ذلك سيكون "حلما يتحقق" مع اعترافه بأن التوقيت ليس مثاليا لا سيما بالنسبة الى الاتحاد الهولندي الذي كان يرتبط معه بعقد حتى 2022، لكن هذا العقد كان يتضمن بندا ينص على امكانية تحريره منه في حال واحدة: اذا تقدم برشلونة للحصول على خدماته، وهذا ما حصل.

وقال الدولي الهولندي السابق (57 عاما) "لقد فوجئت بسرعة الاحداث، لكن برشلونة هو النادي الوحيد الذي وضعته فيه بندا يحررني من عقدي (مع الاتحاد الهولندي) في حال اتتني الفرصة. الامر بشع بالنسبة الى الاتحاد الهولندي".

-بطل ويمبلي-

وسبق لكومان (57 عاما) ان دافع عن الوان برشلونة لاعبا من 1989 الى 1995 واحرز في صفوفه الدوري الاسباني 4 مرات وقاد فريقه الى إحراز باكورة القابه في دوري ابطال اوروبا عام 1992 عندما كانت تدعى كأس ابطال الاندية سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سمبدوريا الايطالي بعد التمديد في النهائي على ملعب ويمبلي.

وكانت تقارير صحافية بثت فيديو لوصول كومان الى مطار "ال برات" في برشلونة ثم صعوده الى سيارة امام عدسات المصورين تمهيدا لتوقيع العقد.

وسيترك كومان بالتالي منصبه مدربا لمنتخب هولندا الذي استلم الاشراف عليه في شباط/فبراير عام 2018 وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها وقاده الى احتلال المركز الوصيف في دوري الامم الاوروبية عام 2019.

واشرف مدربون هولنديون يتمتعون بشهرة كبيرة على برشلونة سابقا وابرزهم رينوس ميكلز (مدرب هولندا في السبعينات)، والاسطورة يوهان كرويف، ولويس فان غال وفرانك رايكارد.

وكان ابيدال ضحية التجديد ايضا فأعفي من مهامه مديرا رياضيا للفريق واصدر برشلونة بيانا جاء فيه "أف سي برشلونة واريك ابيدال توصلا الى اتفاق لإنهاء العقد الذي جمع الطرفين".

لعب ابيدال مع برشلونة بين عامي 2007 و2013 وحقق معه لقب دوري الابطال مرتين، في فترة عانى خلالها من مشاكل صحية وخضع لعملية زرع كبد.

وتم تعيين الدولي الفرنسي السابق الذي خاض 67 مباراة مع منتخب الديوك، مديرا رياضيا في برشلونة في حزيران/يونيو 2018.

وقد تعرض ابيدال للانتقادات لطريقة تعامله مع المدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي أقيل في كانون الثاني/يناير الفائت. إذ زار وبعض المسؤولين في النادي تشافي هرنانديز مدرب السد القطري الحالي ليعرضوا عليه منصب المدير الفني حين كان لا يزال فالفيردي في منصبه، الا ان تشافي رفض العرض.

وألقى أبيدال اللوم على اللاعبين في مسألة إقالة فالفيردي، مما أثار رد فعل غاضب من نجم النادي الارجنتيني ليونيل ميسي الذي نادرا ما يتكلم في العلن بشأن أمور داخلية.

ونشر ميسي منشورا عبر حسابه على انستاغرام دعا فيه ابيدال الى "تحمل مسؤولية قراراته" و"كشف الاسماء".

© 2020 AFP