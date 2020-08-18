ما تأثير الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري على المشهد اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت؟

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي تبت الثلاثاء في قضية اغتيال رفيق الحريري. © صورة من شاشة فرانس24

يترقب اللبنانيون جلسة النطق بالحكم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والتي بدأت جلساتها الثلاثاء. وقد تم تأجيل هذه الجلسة من 7 أغسطس/آب إلى 18 منه بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أسبوعين. وتتهم المحكمة أربعة أشخاص من حزب الله بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ولكن المتهمين لم يمثلوا أمامها، ولا يعرف مكانهم، واقتصرت التحقيقات بشكل شبه كامل على تسجيلات من هواتف خليوية، ما يثير شكوكا بشأن مصداقية المحكمة.