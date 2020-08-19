أوباما: ترامب لم يأخذ "أبداً" منصبه على محمل الجدّ

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

عناق بين جو بايدن وباراك أوباما بعد إلقاء الأخير خطابه الوداعي في إيلينوي في 10 كانون الثاني/يناير 2017

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واشنطن (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي باراك أوباما مساء الأربعاء أنّ خلفه الجمهوري دونالد ترامب "لم يأخذ أبداً" منصبه على محمل الجدّ، متّهماً الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

وكتب الرئيس الرابع والأربعون في خطاب سيلقيه ليل الأربعاء أمام المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي ونشر منظّمو المؤتمر مقتطفات منه "كنت أتمنّى حقاً، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترامب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجدّ... لكنّه لم يفعل ذلك أبداً".

وأضاف أنّ ترامب "لم يبدِ أيّ اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أيّ اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة".

وتابع أوباما هجومه الناري على خلفه بالقول إنّ "دونالد ترامب لم يرتق إلى مستوى المنصب لأنه لا يستطيع ذلك".

وكتب الرئيس السابق في خطابه أيضاً "الليلة أطلب منكم أن تؤمنوا بقدرة جو (بايدن) وكامالا (هاريس) على إخراج بلادنا من هذه الأوقات العصيبة وإعادة بنائها بشكل أفضل، لأنّ هذا ما هو على المحكّ اليوم: ديموقراطيتنا".

واختار بايدن السناتورة كامالا هاريس (55 عاماً) لخوض الانتخابات سوياً بعدما رشّحها لمنصب نائبة الرئيس.

وبايدن الذي تولّى في عهد أوباما منصب نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات سيقبل رسمياً ترشيح حزبه ليل الأربعاء في كلمة ختامية سيلقيها ليل الأربعاء في نهاية المؤتمر في يومه الرابع والأخير.

وأوباما الذي يعتبر أحد أكثر السياسيين شعبية في الولايات المتحدة، خاض في الأشهر الأخيرة حملات عبر الفيديو لدعم بايدن وساهم في جمع ملايين الدولارات للحملة الانتخابية.

© 2020 AFP