الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية مالي "إلى حين استعادة النظام الدستوري"

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جنود في الجيش المالي يركبون سيارة عسكرية في شوارع العاصمة باماكو، 19 أغسطس/آب 2020.

أعلن مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أنه قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة. وقال المجلس إن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري" وأكد المطالبة بالإفراج عن رئيس البلاد ورئيس وزرائه المحتجزين لدى الانقلابيين.

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قرر الاتحاد الإفريقي الأربعاء تعليق عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين انقلابيين لقادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.

وأعلن مجلس الأمن والسلام بالاتحاد في تغريدة أن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسرا من جانب الجيش".

فرانس24/ أ ف ب

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