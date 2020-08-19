الدوري الأميركي للمحترفين: حان وقت "دايم"

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

"حان وقت دايم": بعد ثلاثة أسابيع من استئناف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، يخوض بورتلاند ترايل بلايزرز مبارياته مقاتلا حتى الرمق الاخير بقيادة هدافه في اللحظات القاتلة داميان ليلارد.

للمرة الأولى في عشر مواجهات، نجح بورتلاند الثلاثاء بالتغلب على العملاق لوس أنجليس ليكرز في أولى مبارياتهما ضمن الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

سلسلة من سبع مواجهات استهلها ليلارد بتسجيل 34 نقطة، وتابع هوايته الغريبة بتسجيل ثلاث ثلاثيات من مسافات بعيدة جدا عن السلة وفي اوقات حاسمة.

آخر ابداعاته في مباراة ليكرز ثلاثية من منتصف الملعب تقريبا، على طريقة نجم ليكرز السابق جيري وست، وقد الحق ضررا كبيرا بليبرون جيمس ورفاقه، عندما قاد بورتلاند الى الفوز 100-93 في "فقاعة" اورلاندو.

علق ليبرون على اداء ليلارد "من المؤكد انها رمية رائعة، سُجّلت في وقت حاسم. يطلق رميات رائعة في هذه الفترة ويسجلها. يجب تهنئته على ذلك.. هو احد اللاعبين الذين يساء تقديرهم في كرة السلة".

- "إحصائيات مبهرة" -

يتكرّر السيناريو في الاسابيع الاخيرة، تنهمر رميات ليلارد من كل زوايا الملعب وفي اوقات تمنح بورتلاند تفوقا حاسما.

عندما تقترب المباراة من نهايتها ينظر زملاء ليلارد الى الساعة ويدركون ان وقته قد حان.

لا يعود "دايم تايم" (وقت داميان) الى هذه السنة فحسب. يمكن للنجمين بول جورج وراسل وستبروك شرح تجربتهما المريرة في الموسم الماضي عندما اطلق ليلارد صاروخا بعيد المدى ساهم بفوز بورتلاند في السلسلة ضد اوكلاهوما سيتي ثاندر 4-1.

لكن في "فقاعة" اورلاندو حيث تقام كامل المباريات الاقصائية بسبب فيروس كورونا المستجد، يحقق ليلارد الانجاز تلو الاخر.

بلغ معدل تسجيله في أول ثماني مباريات بعد استئناف الدوري 37,6 نقطة و9,6 تمريرات حاسمة. وهذا دليل على انه قادر على صناعة اللعب وليس فقط التسجيل في الاوقات الحرجة. وهذا ما تبيّن في مباراة ممفيس غريزليز الاخيرة، عندما حمل سي جاي ماكولوم العبء عنه.

- " في القمة" -

قال زميله النجم المخضرم كارميلو انتوني قبل مباراة ليكرز "دايم في القمة بالنسبة الي. لم ألعب قط مع زميل يقوم بتطوير فريقه إلى هذا الحد ويشغل دور القائد في ارض الملعب. يهتم بصدق بزملائه في ارض الملعب. ما يقوم به مدهش. هو افضل زميل لعبت الى جانبه".

لكن في الادوار الاقصائية سيكون الحصار الدفاعي اكبر على ليلارد، خصوصا في المباراة الثانية ضد ليكرز الخميس، اذ سيصبح الفريق الاصفر بحال خسارته امام خطر الاقصاء من دوري يرشحه كثيرون لاحراز لقبه الى جانب ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وعلى غرار الاسطورة مايكل جوردان، يصعب استفزاز ليلارد (30 عاما) الذي سخر منه الثنائي باتريك بيفرلي وبول جورج قبل اسبوعين بعد اهداره رميتين حرتين في نهاية المواجهة ضد لوس انجليس كليبرز.

ردّ بقوة مسجلا 51 و61 نقطة تواليا ليحرز لقب افضل لاعب في نهاية الدور المنتظم، وقال "لا اشعر بالاهانة. لكن هذا يؤكد نسبة الالم التي تسببت بها لهما. ارسلت بيفرلي الى المنزل... جورج ايضا العام الماضي".

وبات ليلارد ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الاميركي يسجل 60 نقطة او اكثر ثلاث مرات في موسم واحد لينضم الى اسطورة الستينيات ويلت تشامبرلاين.

لا يكتفي ليلارد القادم الى بورتلاند في 2012 بارقامه الرائعة، بل يطمح لانجازات اضافية في الدور الاول من البلاي اوف "هذا ليس شيئا. اريد المزيد. عندما وصلت الى بورتلاند قلتها بوضوح انني لست هنا كي اهدر وقتي".

© 2020 AFP