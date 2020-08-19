برشلونة يؤكد تعيين كومان مدربا حتى 2022

المدرب السابق للمنتخب الهولندي رونالد كومان خلال مؤتمر صحافي في مدينة زيست الهولندية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2019.

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مدريد (أ ف ب)

أكد نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن الهولندي رونالد كومان سيكون مدربا له حتى عام 2022 وذلك غداة إعلان رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره الأربعاء بعد يومين من إقالة مدربه السابق كيكي سيتيين "توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وأشار إلى ان المدرب سيتم تقديمه لوسائل الإعلام الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 ت غ).

وأضاف "الهولندي لديه بالفعل خبرة كبيرة كمدرب، مع أكثر من 20 عاما على مقاعد البدلاء وفوزه بثمانية ألقاب، ويأتي إلى نادي برشلونة بعد أن خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنكليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الهولندي والدوري البرتغالي، بالإضافة الى تدريبه للمنتخب الهولندي" الذي يشرف على تدريبه كومان منذ 2018 وكان من المقرر أن يقوده حتى مونديال 2022 في قطر.

من جهته، قال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان له الأربعاء "رونالد كومان يترك منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. سيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عامًا والاشراف على نادي برشلونة. كان كومان موظفًا (في الاتحاد الهولندي) منذ شباط/فبراير 2018، وقد لعب المنتخب البرتقالي بإشرافه 20 مباراة".

وأضاف أن كومان الذي كان مقررا أن يقود المنتخب البرتقالي في كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دوايت لودويغز الذي سيصبح مدربا أساسيا بانتظار تعيين الاتحاد لمدرب جديد على رأس المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تلتقي هولندا مع بولندا في الرابع من أيلول/سبتمبر وإيطاليا في السابع منه على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام ضمن مسابقة دوري الأمم التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال كومان في بيان الاتحاد الهولندي موجها الشكر للأخير "لقد كان شرفا لي أن أكون المدرب الوطني لهولندا. لمدة عامين ونصف، فعلت كل شيء للنجاح مع المنتخب البرتقالي. عندما أنظر إلى الوراء، أنا فخور بما حققناه معا خلال هذه الفترة. أنا متأكد من أن المنتخب الهولندي له مستقبل مشرق".

وأضاف اللاعب السابق للبلاوغرانا "الكل يعرف أن برشلونة هو فريقي الحلم. إن أكون مدربا هناك، أمر مميز جدا بالنسبة لي".

© 2020 AFP