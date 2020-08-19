الانتخابات الرئاسية الأمريكية: جو بايدن يفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي

جو بايدن يتفاعل مع إعلان ترشيح الحزب الديمقراطي له ممثلا رسميا في الانتخابات الرئاسية 2020، بالفيديو من ديلاوير. 18 أغسطس/آب 2020.

صوتت غالبية مندوبي الحزب الديمقراطي الأمريكي الثلاثاء في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب لصالح ترشيح جو بايدن، نائب الرئيس أوباما السابق، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسيلقي بايدن، الذي تلقى النتيجة بابتسامة عريضة، خطاب قبول الترشيح رسميا في اليوم الأخير من المؤتمر. وأشاد الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر بمزايا المرشح الديمقراطي وأثنيا على اختياره أملا في "توحيد الأمريكيين" واستعادة "عظمة أمريكا".

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رشح الحزب الديمقراطي الأمريكي رسميا الثلاثاء النائب السابق للولايات المتحدة جو بايدن لمنافسة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكما كان متوقعا، فقد صوتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال) وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن (77 عاما) في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلا لهم "شكرا لكم من صميم قلبي!". وأضاف وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على محيّاه "هذا يعني العالم بالنسبة لي ولعائلتي! ألقاكم الخميس" حين سيلقي خطاب قبول الترشيح رسميا في اليوم الرابع والأخير للمؤتمر.

وخلال المؤتمر ألقى الرئيس الأسبق بيل كلينتون (73 عاما) كلمة قال فيها إنه في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية وصحية خطيرة "يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة. لكن بدلا من ذلك، هو عين العاصفة. لا توجد فيه سوى الفوضى".

بدوره ألقى الرئيس الأسبق جيمي كارتر (95 عاما) كلمة أشاد فيها بمزايا بايدن، ولا سيما "خبرته وشخصيته وكياسته"، معتبرا إياه الشخص القادر على "توحيدنا واستعادة عظمة أمريكا".

ومن المقرر أن تلقي جيل، زوجة جو بايدن، كلمة خلال المؤتمر في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

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