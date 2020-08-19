خارجية السودان تعفي الناطق باسمها من منصبه بعد تصريح حول التطبيع مع اسرائيل

أشرف شاذلي اف ب/ارشيف

محتجون سودانيون أمام مجلس الوزراء في قلب العاصمة الخرطوم في 17 آب/أغسطس 2020

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الخرطوم (أ ف ب)

أعفى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمرالدين الأربعاء الناطق باسم الوزارة السفير حيدر بدوي الصادق من مهام منصبه بعد 24 ساعة من تصريح لم ينف فيه وجود اتصالات مع اسرائيل وقال الوزير إنه خلق "التباساً".

ونشرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) بياناً ورد فيه أن "أصدر وزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين اسماعيل اليوم قراراً بإعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومديراً لإدارة الإعلام"، من دون الاشارة إلى تصريحه الثلاثاء.

وقال الصادق الثلاثاء رداً على سؤال لوكالة فرانس برس إنه "لا ينفي" وجود اتصالات بين بلاده واسرائيل.

وردا على سؤال آخر عن قيام السودان بخطوات تمهد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل أو تطبيع العلاقات معها، قال أيضا "لا أنفي".

ولاحقا أصدر وزير الخارجية المكلف بيانا جاء فيه أن "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي الناطق باسم الوزارة"، معتبرا أنها "اوجدت وضعا ملتبسا".

واضاف "تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع اسرائيل لم تتم مناقشته باي شكل من الاشكال ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي الإدلاء باي تصريحات بهذا الشأن".

كما أعلن المتحدث المعفى من منصبه لقناة "سكاي نيوز عربية" الثلاثاء أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين السودان وإسرائيل. ولكن في شباط/فبراير الماضي التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو في كمبالا عاصمة أوغندا.

الى ذلك، وصف الصادق تطبيع العلاقات بين الامارات العربية المتحدة واسرائيل بانه خطوة "جريئة" و"شجاعة".

وقال "الخطوة جريئة وشجاعة وفي المسار الصحيح لتحقيق السلام في الشرق الاوسط والسلام العالمي لان السلام بين اسرائيل والبلدان العربية يساعد العالم على تحقيق السلام الدولي".

وعلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان رسمي أن "إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستستفيد من اتفاق السلام (مع الامارات) وستبني معا مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة. سنقوم بما هو ضروري لتحويل هذه الرؤية واقعا".

© 2020 AFP