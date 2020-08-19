دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوز ساحق على ليبزيغ 3-صفر

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لاعب وسط باريس سان جرمان الأرجنتيني انخل دي ماريا (يسار) محتفلا مع زميله البرازيلي نيمار بعد تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى لايبزيغ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 18 آب/أغسطس 2020.

للمرة الأولى في تاريخه، بلغ فريق باريس سان جرمان النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوز ساحق على فريق ليبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراتهما بالعاصمة البرتغالية لشبونة الثلاثاء. وبذلك يلتقي نادي العاصمة الفرنسية الفائز من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي التي ستجري يوم 23 أغسطس/آب الجاري.

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في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء خلف أبواب موصدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بلغ نادي باريس سان جرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الساحق على ليبزيغ الألماني بنتيجة 3-صفر. وصادف ذلك الفوز الذكرى الخمسين لتأسيس نادي العاصمة الفرنسية باريس.

ويدين بطل فرنسا بفوزه لكل من البرازيلي ماركينيوس (13)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (42) والإسباني خوان برنات (56).

ويلتقي سان جرمان في النهائي المقرر في 23 الحالي مع بايرن ميونيخ الألماني أو ليون الفرنسي مفاجأة الموسم اللذين يلتقيان الأربعاء. وضمن سان جرمان تواجد فريق فرنسي في النهائي للمرة الأولى منذ موناكو 2004.

هادي العجمي من مباراة سان جرمان وليبتزيغ 144000

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد بلغ المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 25 عاما والثانية فقط في تاريخه بعد فوز قاتل على أتالانتا الإيطالي 2-1 بهدفين في الدقيقتين 90 و90+3، فيما تفوق ليبزيغ على أتلتيكو مدريد الإسباني بالنتيجة ذاتها ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه في ثاني مشاركة له فقط.

وسيتطلع سان جرمان المملوك قطريا منذ العام 2011، بقيادة مدربه الألماني توماس توخل لأن يصبح ثاني ناد فرنسي فقط يحقق لقب المسابقة القارية الأسمى بعد مرسيليا عام 1993 في سعيه لثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس المحليين إضافة إلى النسخة الأخيرة من كأس الرابطة.

وكان المدرب الألماني الآخر يوليان ناغلسمان (33 عاما) يمني النفس في أن يصبح أصغر مدرب يبلغ نهائي المسابقة، إذ إن هذا الشرف من نصيب الفرنسي ديدييه ديشان الذي قاد موناكو إلى نهائي العام 2004 عن 35 عاما قبل أن يخسر أمام بورتو البرتغالي، بعد أن أصبح ناغلسمان أصغر مدرب يبلغ المربع الذهبي.

وأجرى توخل أربعة تغييرات على التشكيلة التي تفوقت على أتالانتا، حيث شارك كيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا العائد من الإيقاف أساسيين بدلا من مواطن الأخير ماورو إيكاردي والإسباني بابلو سارابيا، إضافة إلى الأرجنتيني لياندرو باريديس بدلا من السنغالي أدريسا غويي فيما شارك الحارس الإسباني سيرخيو ريكو أساسيا على حساب الحارس الأول الكوستاريكي كيلور نافاس الذي خرج مصابا في المباراة السابقة.

فيما أجرى ناغلسمان تغييرا واحدا مشركا الفرنسي نوردي موكييلي بدلا من مارسيل هالستنبيرغ في خط الدفاع.

وسبق أن لعب ناغلسمان تحت إشراف توخل في الفريق الرديف لأوغسبورغ في موسم 2007-2008 قبل أن تجبر الإصابة الأول على اعتزال اللعب عن عمر 20 عاما فقط ليوكله توخل مهمة الكشاف في الفريق.

تألق دي ماريا العائد

وعلى عكس مباراة أتالانتا حيث انتظر حتى الشوط الثاني للدخول في أجواء اللقاء، هدد سان جرمان باكرا عبر البرازيلي نيمار الذي اختير رجل المباراة أمام الفريق الإيطالي، عندما وصلته كرة بينية من مبابي على الجهة اليمنى داخل المنطقة سددها بيمناه ارتدت من القائم (6).

وافتتح سان جرمان النتيجة برأسية من ماركينيوس إثر ركلة حرة متقنة نفذها دي ماريا تحصل عليها نيمار (13).

وكان ماركينيوس قد سجل هدف التعادل لسان جرمان في الدقيقة 90 أمام أتالانتا في ربع النهائي قبل أن يسجل البديل ماكسيم شوبو-موتينغ هدف الفوز.

وانتظر ليبزيغ الذي ضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما أنهى البوندسليغا ثالثا حتى الدقيقة 25 ليهدد عندما مرر النمساوي كونراد لايمر عرضية إلى الدانماركي يوسف بولسن مرت بجانب القائم. ووقف القائم مرة أخرى بوجه نيمار عندما أبعد ضربة حرة بعيدة مخادعة نفذها البرازيلي عن الجهة اليمنى نحو المرمى مباشرة (35).

ونجح بطل فرنسا من مضاعفة النتيجة عندما رفع الحارس المجري بيتر غولاتشي كرة خاطئة وصلت إلى باريديس اليقظ الذي مررها سريعا إلى نيمار داخل المنطقة، غمزها بذكاء إلى دي ماريا الذي تابعها بيسراه في الشباك بسهولة مسجلا هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم (42).

وكاد أن يدخل سان جرمان إلى الاستراحة متقدما بثلاثية نظيفة إلا أن نيمار واصل رعونته أمام المرمى عندما مرت كرته إثر عرضية من مبابي بجانب القائم (44).

وسجل سان جرمان الهدف الثالث عندما انزلق موكييلي قرب منطقته فخطف دي ماريا الكرة ورفعها عرضية إلى برنات داخل المنطقة تابعها رأسية (56)، حيث أكدت تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" عدم وجود تسلل كون موكييلي كان لا زال ملقا على الأرض.

ولم تجد التبديلات التي أجراها ناغلسمان مع بداية الشوط بإشراك الهداف التشيكي باتريك شيك نفعا، إذ اكتفى بالتهديد من بعيد عبر النمساوي مارسيل سابيتزر (60)، قبل أن يتصدى ريكو لتسديدة قوية من مواطنه أنخلينيو المعار من مانشستر سيتي الإنكليزي (75).

وتألق غولاتشي في التصدي على ثلاث دفعات لتسديدة كل من دي ماريا وباريديس (80) ومبابي (81).

فرانس24/ أ ف ب

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